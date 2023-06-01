新冠第4波疫情天選之人也淪陷　南投65+長者接種疫苗就有禮

▲65歲以上長者接種COVID-19疫苗，南投縣衛生局將贈送宣導品。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

第4波本土新冠肺炎疫情升溫：除了確診數上升，死亡個案數也持續增加，其中未打滿3劑疫苗及60歲以上長者占大多數；南投縣衛生局提醒，尚未完成3劑COVID-19疫苗接種者，應儘速完成接種以提升免疫保護力，65歲（原民55歲）以上長者即日起只要接種新冠疫苗，將可獲贈宣導品。

縣府衛生局指出，疫情再起加上口罩令解除、變異株XBB成為國內主流等因素，連許多從未確診過的「天選之人」也紛紛確診，建議高風險族群（65歲以上長者、50歲以上具慢性病、5歲以下幼童及尚未打滿3劑以上疫苗者）除應完成3劑COVID-19疫苗接種，自今年1月1日起尚未接種追加劑者，應於今年完成一劑莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗接種，以降低染疫後併發中重症風險。

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衛生局長陳南松表示，為鼓勵本縣65歲以上長者接種COVID-19疫苗，已自5月24日起，推出凡65歲以上長者（含55歲以上原住民）接種任一劑COVID-19疫苗，即可領取宣導品的活動，數量有限、送完為止。

陳南松提醒，自5月16日起已開始提供滿6個月至未滿6歲幼兒接種莫德納雙價BA.4/5次世代疫苗追加劑，鼓勵民眾一家大小一同前往全縣合約院所完成接種，以提升保護力，可逕洽本縣合約院所預約，或可至衛生局網站查詢（https://reurl.cc/Y88b7x），若有疑問，請洽防疫專線049-2220904。