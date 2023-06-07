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蔡阿嘎批日餐廳遭炎上　又被起底吃美食喊：這怎麼罵，上不了新聞

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎日前拍攝「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片，引發日本網友不滿。雖然蔡阿嘎團隊已經下架影片並道歉，但風波仍未平息，甚至還被網友挖出，他在今年2月上傳一部「在東京招牌掛『台灣』的餐廳」，吃到美食竟當場說出，「不是嘛，這我怎麼罵」、「這一集有什麼看頭，上不了新聞啊」。

蔡阿嘎另一部影片也被起底。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎團隊在影片開頭便說，難吃會直接表明難吃，「你們又聽不懂」。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎，下同。）

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蔡阿嘎的影片爭議持續炎上，除了原本引發爭議的「日本5家超難吃的連鎖地雷店」影片之外，還有一部「在東京招牌掛『台灣』的餐廳，難吃嘎哥就當場破口大罵啦」的影片也掀起討論，影片一開場一行人在街頭聊天，便說出「不好吃就說不好吃」、「反正沒人聽得懂」、「你們又聽不懂」等話。

蔡阿嘎另一部影片也被起底。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎點名要「糾察」掛著台灣招牌的店家餐點口味道不道地。

接著，蔡阿嘎為了製造效果，又說「很多人在那邊給我掛台灣啊（指招牌），哈台哈得要命」、「萬一這個口味沒有台灣道地，我就叫這個老闆，直接扛棒（招牌）拆掉」；但一行人吃過第一間店的餐點之後，發現口味都不錯，蔡阿嘎竟當場表示，「不是嘛，這我怎麼罵」、「這一集有什麼看頭，上不了新聞啊」。

蔡阿嘎另一部影片也被起底。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

▼▲蔡阿嘎等人吃完第一間店的餐點發現都很好吃，根本罵不出來。

蔡阿嘎另一部影片也被起底。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

如今蔡阿嘎因為影片拍攝風格惹議，還被日本富士電視台製作成新聞報導，在日本全國各地播出。蔡阿嘎團隊緊急下架影片並鞠躬道歉，但還是無法平息眾怒，他6日又以文字方式，鄭重發出聲明並再度道歉，「造成不舒服的觀感，這完全是我的疏失及錯誤，容我鄭重再次道歉。」

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，外國旅客喜歡的餐廳和日本人日常去的餐廳，是無法直接比較的，但蔡阿嘎此舉涉及到「妨礙營業」的問題，可能因此需要承擔民事責任。

▼蔡阿嘎團隊道歉。

▲▼蔡阿嘎道歉聲明。（圖／翻攝自YouTube／蔡阿嘎）

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