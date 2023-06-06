竹聯幫又搞事！　車行老闆遭襲14萬金項鍊被搶...北投警48hrs破案

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區承德路6段本月（4日）深夜，驚傳某中古車行老闆遭人襲擊搶走價值14萬的金項鍊1條，警方立刻派員處理，但嫌犯已逃離現場，僅見莊姓男子頭部流血受傷在旁。警認情節重大，立刻報請士林地檢署檢察官指揮偵查，48小時內兵分多路將竹聯幫戰堂蔡姓成員等4人拘捕到案，警詢後依組織、強盜等罪移送偵辦。

▲北市北投區驚傳中古車行老闆半夜遭襲擊搶走金項鍊，警方逮4嫌依法送辦。（圖／記者黃宥寧翻攝）

偵查隊隊長許文鋒表示，犯嫌疑與車行有金錢糾紛，因此蔡姓犯嫌等4人到店內找莊姓老闆理論，雙方一言不合後以辣椒水噴灑莊男，並持棍棒、械器毆打，趁隙搶走莊男身上約新台幣14萬的金項鍊後逃跑，故認情節重大，立即成立專案小組，報請士林地檢署曾揚嶺主任指揮偵辦。

▲北投警持拘票兵分多路到台中等地將蔡姓犯嫌等人拘捕到案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經專案小組深入追查，發現蔡姓竹聯幫戰堂幫派份子涉嫌重大，持拘票兵分多路，到台中、淡水等地，將28歲蔡嫌、41歲張嫌、43歲林嫌及49歲紀嫌逮捕到案。

▲竹聯幫戰堂蔡姓成員等人強盜中古車行老闆。（圖／記者黃宥寧翻攝）

同時查扣子彈7顆、球棒1枝、撞球棍1枝、拐杖1枝、雙節棍1枝、鞭炮1批、面具2個，安非他命3包（總毛重3.01公克）、搖頭丸3顆（毛重1.39公克）、辣椒水噴霧1罐、鋁棍、筆型電磨機1組等，警方偵訊後，依強盜、組織犯罪防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、傷害等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

整起強盜案在48歲小時內偵破，北投分局強調秉持維護治安、創造良好社會環境之精神，將持續努力不懈， 加強檢肅掃蕩各項黑幫犯罪，使民眾能有安全的生活環境。