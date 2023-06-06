台中女跟團遊高雄　住飯店半夜詭異消失！真相曝光

▲台中女跟團遊高雄！半夜詭異赤腳消失飯店，失蹤真相曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台中一名80歲李姓婦人5日跟先生一起跟團南下高雄旅遊，兩人入住新興區南台橫路某間飯店，不料，先生半夜醒來卻發現太太消失不見，急著報警找人，警方調閱監視器，看見李婦深夜赤腳獨自一人從飯店離開。經了解，李婦有失智情形，所幸歷經8小時後，警方順利找到失蹤的李婦，讓她平安回到先生身邊。

鹽埕分局五福四路派出所今日8時35分許接獲報案稱，鹽埕區大仁路與大智路口時有一名婦人疑似迷途，員警立即前往查處，到場後發現這名婦人站在路旁且眼神呆滯，即上前關心。

▲▼警方發現失蹤婦人，她聲稱自己跟清潔隊員出來做志工。圖／記者賴文萱翻攝）

但該名婦人稱，自己是出來跟清潔隊員一起做志工，協助清運垃圾，然而，警方詢問旁邊的清潔隊人員卻表示，不認識婦人。員警詢問婦人住哪，她僅表示住在「甲南路」，但查詢高雄市並沒有這條路，由於婦人光著腳，身上也沒有證件、現金，為確保她的安全，便將婦人帶返派出所休息。

經員警耐心詢問後，李婦才說出她的名字，警方也才能通知她的丈夫李姓男子到場。經了解，婦人有失智情形，住在台中市，而她所說的「甲南路」就位於台中市清水區。

李男表示，昨日與太太跟團南下高雄玩，住在新興區南台橫路某飯店，但半夜醒來卻發現老婆消失不見，經報案後調閱監視器，發現太太昨晚11點多竟赤腳獨自一人從飯店離開，所幸歷經8小時後員警順利找回婦人，對於警方積極、熱心的幫助深表感激。

▲▼警方將失蹤婦人帶返所休息，並通知她的先生到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

鹽埕警分局呼籲，家中若有年長者，如患有失智或行動不便的，更需特別留意其動態，且盡量不要讓他們獨自外出，需有家屬在旁照料，以避免造成意外。

同時，可製作有著家屬的名字電話的手環、項鍊，讓他們配戴，或是向社會局申請愛心手鍊，讓他們在迷路找不到家的時候，警方或熱心民眾可以第一時間找到家屬，確保安全，也讓著急的家屬能夠安心。