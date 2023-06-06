不只是裝飾！生魚片旁邊為何都放「塑膠葉？」　內行曝真實作用

▲原PO好奇生魚片旁邊的假葉子有何功用？（圖／翻攝自Dcard）



記者朱祖儀／綜合報導

生魚片是台灣人喜愛的日本料理之一，但你有發現擺盤上面經常出現一片綠色的假葉子嗎？一名網友好奇發問，每次吃生魚片時，都能看到旁邊放了一片綠色的塑膠片，「有人知道它的用途嗎？」不少內行人看到後紛紛解答，「那可以隔開味道，又有美感」。

原PO在Dcard發文表示，吃生魚片時都能發現，師傅擺盤會在上面擺一片看起來像是葉子的塑膠片，想問「有人知道它的使用用途嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少人看到後紛紛解答，「隔開味道，也是增加美感」、「原本是紫蘇葉，可以吃～跟生魚片一起吃會有不同風味，塑膠的除了是防止味道沾染，還有為了擺盤漂亮、整體色彩之類的，然後還有為了省成本」、「可以增加整體的顏色跳脫，還可以間隔食物看起來美觀一點」、「一開始擺那一片葉子是真的要把不同食物隔開，現在就純粹好看，最起碼讓人有種擺上去好像比較用心的感覺」。

事實上，這種塑膠葉的擺設源自一種名叫葉蘭（ハラン，haran）的植物，也有人將其稱為山形葉。一般日本料理店在準備生魚片拼盤時，因為會準備不同魚種的刺身，為了避免食材味道互相沾染或沾黏，就會用這種塑膠葉將食材隔開，也能讓食物的色澤看起來更鮮豔。

這樣的做法在日本被稱為「格」，一般平價壽司店會使用塑膠葉或是竹葉來分開，高檔的日料店則會採用「紫蘇葉」，不僅可以增加香氣，也能夠食用，另外也有店家會使用真正的「葉蘭」來擺盤。