鼎泰豐宣布全面加薪！上看57K　開放150職缺9成無經驗可

▲鼎泰豐徵才。（圖／台北市政府提供）

記者黃聖庭／台北報導

知名餐飲企業鼎泰豐與台北市再度合作專案招募，將於10日上午10時至下午4時在台北青年職涯發展中心辦理徵才、現場直接面試，現場釋放150個職缺，9成以上職務無經驗可。

鼎泰豐宣布1日起全面調薪，調薪幅度3%-6%，已連續三年加薪，總計幅度最高達16%。調整後，餐飲服務專員起薪上看48K，加上獎金，月所得可達5萬元；料理廚師依技能敘薪可達57K。新進同仁報到後全薪培訓，整體表現達公司要求，未來還有機會外派海外出差及交流，歡迎懷抱熱忱的青年、中高齡及轉行轉業的求職者前往面試。

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勞動局高寶華局長表示，勞動局對合作招募的企業執行把關，首要確認無大量解僱、重大勞資爭議、縮減工作時間及減少工資之情事，並且提出合法透明的勞動條件。台北市是政經發展的重要城市，一般求職者重視的薪資議題，觀察鼎泰豐以往與北市合作徵才的職缺都能達到平均月薪約40K，據行政院主計總處薪情平臺的統計資料，餐館業每人每月經常性薪資在110年是33K、111年是32K的水準，薪資是明顯的優渥，今年的擴大徵才更是創下職缺數和薪資水準的新高。

鼎泰豐也表示，為持續提供優質服務與餐點品質，在人才招募、薪資福利及教育訓練等，願意投入更多成本，吸引優秀求職者加入。此外，也從公司整體營收中提撥金額，增加季激勵獎金，感謝員工的付出，對於留才亦非常重視。

北市就服處說明，本次徵才活動總計有150個工作機會，包含有餐飲服務專員(含國際組)、收銀專員、餐廳整理員、點心學員、料理廚師（含助廚）、傳菜品檢員、洗碗作業員、內/外場門市計時人員等10類職缺，歡迎對餐飲有興趣的青年、中高齡及轉行轉業的求職者前來面試一展長才。

北市就服處提醒，若想為面試加分，請穿著正式服裝、注意儀容整齊、保持親切笑容，也請預先做好求職準備，只要到台北就業大補帖網站招募活動「鼎泰豐擴大徵才活動」下載履歷表並填妥列印帶至現場，面試效率更順暢。就服處提醒，徵才活動為室內場地，因活動現場人潮聚集且無法保持適當距離，建議民眾須全程佩戴口罩。

活動詳情及徵才資訊請搜尋「台北就業大補帖」網站或電洽台北人力銀行專線02-23380277（臺北市境內直撥1999分機58988）向專人諮詢。