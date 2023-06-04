最高60K！　北市企業聯合徵才來了

▲北市企業聯合徵才。（圖／台北市政府提供）

記者黃聖庭／台北報導

台北市就業服務處於5-9日於各就服站舉辦現場徵才活動，邀集29家國內知名企業舉辦現場徵才，共釋出1190個工作機會，歡迎社會新鮮人、求職、轉職、中高齡及二度就業需求的民眾，親臨臺北市各就業服務站參加現場徵才活動。

本週徵才廠商有群品餐飲、沃田旅店、大湖旅館、星聚點、三商家購、彬松科技（icolor）、Donki台灣泛亞零售（唐吉訶德）、北投老爺酒店、樂雅樂食品、洛碁飯店、豐星管理顧問、頂呱呱、台灣東利多（丸亀製麵）、北國霖、和德昌（麥當勞）、福華大飯店、菊川小吃部、中化銀髮居家長照、潮品美食、台北君悅酒店、新光三越（台北信義四館）、全家便利商店、遠百企業（愛買）、歐奇餐飲、觀璃（客麗絲頭皮養護館）、錢櫃企業、愛關懷居家長照、嘉陞居家長照、晶華國際酒店（礁溪晶泉丰旅、捷絲旅）共計29家企業。

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本週共計15家餐飲及旅宿業者，開出545個工作機會，佔本次總工作機會數近5成。其中大湖旅館釋出西餐廚師、內場人員職缺開出60K，櫃台人員月薪37.5K；另洛碁飯店6月7日於松山館（臺北市南港區玉成街149號）舉辦現場徵才，釋出正職櫃檯員及房務員職缺，薪資上看36K，兼職餐廳外場服務員時薪最高200元。

樂雅樂儲備料理長及台灣東利多儲備幹部高薪45K；潮品美食主任、領班高薪41K；速食龍頭「麥當勞」長期推動多元人力池方案，為持續優化服務人力結構，今年廣招「正職服務員」，並祭出「好彈性、好穩定、好保障」麥式三好制度，歡迎中高齡、二度就業及對餐飲正職有興趣的求職者加入，共創中高齡友善、多元融合的職場環境。

零售行業共計釋出286個工作機會。Donki台灣泛亞零售（唐吉訶德）下半年度將於南港CITYLINK新展店，本週釋出60個職缺持續備戰；三商家購、遠百企業及全家便利商店也紛紛釋出儲備幹部、全職及兼職門市人員職缺，薪資最高可達37K，廠商表示，門市零售工作可依應徵者意願就近分配工作，學歷不拘，有無工作經驗都歡迎加入工作行列，歡迎有就業需求的民眾前來應徵。

KTV業者星聚點提供活動主持人、藝人經紀人高薪50K！另有正職、計時人員、財會、剪輯、資訊、客服、停車場人員、吧台廚務、熱炒二廚等多元職務；錢櫃中班儲備幹部高薪44.5K，喜愛休閒娛樂產業的朋友可多加利用此機會一展長才。另外，居家照服業者中化銀髮居家長照機構，提供時薪最高335元照服員職務；嘉陞長照機構亦開出時薪270元居服員職缺。

就服處指出，本週徵才活動地點，5日在景美站舉辦，6日在北投站、內湖站、西門站及南港東明站舉辦，7日在北投站舉辦，8日在艋舺站、南港東明站、信義站及景美站舉辦，9日在景美站舉辦，活動時間皆為下午2至4時；另外7日下午2至5時在洛碁飯店松山館（臺北市南港區玉成街149號）舉辦。勞動局篩選之優質廠商，目前皆無發生重大勞資爭議、違反勞動法令且情節重大，或發生無薪假等狀況，求職朋友可放心面試。

勞動局提醒，為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間至112年6月30日截止，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。