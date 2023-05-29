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只惦記它！他推爆鼎泰豐「1冷門品項」　網驚：第一次知道有

▲▼Dinner lin分享鼎泰豐冷門品項。（圖／Dinner lin低能林授權引用）

▲Dinner lin分享鼎泰豐冷門品項。（圖／Dinner lin低能林授權引用）

網搜小組／鄺郁庭報導

去鼎泰豐用餐，不少人只知道要點小籠包、排骨炒飯。YouTuber「Dinner lin低能林」就發現，有個冷門品項超美味，他甚至覺得是鼎泰豐最好吃的東西，「我吃完那麼多次鼎泰豐，唯一只記得這個」，忍不住拍下短影片分享。他還透露，吃鼎泰豐小籠包前，一定要跟店員要2樣東西，配著吃才夠香。

Dinner lin在粉專跟IG貼出短影片，「吃了十次鼎泰豐之後，終於學會了隱藏吃法！」影片中直呼「內行人才知道」，首先是「要辣油」，「跟服務員說你要辣油，就可以得到一碟超級香！超好吃的辣油」。接著則是他超推的冷門品項，「一定要點這個100塊的肉粽，這個肉粽可以說是鼎泰豐最好吃的東西，我吃完那麼多次鼎泰豐，唯一只記得這個肉粽」，很喜歡粽子米超黏的口感。

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再來，Dinner lin說他一定會跟店員要大碗的薑絲，「一般的薑絲這麼小碟，不夠吃！配10顆小籠包，一定要這麼大的（大碗）薑絲才好吃」，並拍下他一口塞下沾辣油的小籠包、再配一口薑絲的片段。影片吸引網友熱議，「第一次知道有粽子」、「我每次必點肉粽和辣油，遇到同好啦」、「真的超級隱藏版欸！筆記筆記。」

據悉，鼎泰豐過去是直接在桌上放一罐辣油，提供饕客自行取用，很多人不管小籠包還是炒飯都會配著吃，不過，現在辣油改成向服務人員拿取。另外，Dinner lin提到的粽子，在菜單上名稱為「鮮肉粽子」，特色是「嚴選濁水溪圓糯米，包裹滷到入味的五花肉，再以水煮方式料理的湖州鮮肉粽，吃起來軟嫩滑口。剝開粽葉後，米飯與滷肉的香氣四溢，十分美味可口。」

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