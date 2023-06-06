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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談中正大學性騷卻扯柯文哲　趙怡翔被受害者轟「二度傷害」急刪文道歉

▲▼台北市議員趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨台北市議員趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國立中正大學已畢業女校友日前在臉書指控有副教授常藉機碰觸她的身體，向系上教授求助，卻因證據不足被駁回。民進黨台北市議員趙怡翔進一步於臉書表示，該副教授曾是前台北市長柯文哲聘用的「台北市性平委員」，讓受害者不滿表示，「請不要利用我進行政治操作，這對我才是嚴重的二度傷害」，而趙怡翔則緊急刪文並道歉。

中正大學一名畢業的陳姓女校友在臉書社團「中正大學全校版」指控，去年7、8月間，擔任法學院謝姓副教授助理，及其孩子國、英、數、游泳家教、陪玩保母。教孩子游泳時，由於她穿綁帶式泳衣，而謝姓副教授常以「擔心綁帶會鬆掉」為由，將陳女的泳衣綁帶拆開再重綁；此外，在教游泳時幾度抽筋，該副教授也會跑來幫忙，從腳底板按摩到大腿根部。

不過，趙怡翔卻將該案與政治連結，指該副教授同時間擔任柯文哲與黃珊珊主導的台北市性別平等委員會，還被任名為其中七位專家學者委員之一，批評這對受害者而言，真的是二度傷害。

受害者則指出，「我不覺得柯市長對我有造成二度傷害，我不懂其中有何關聯性。拜託您，請不要利用我進行政治操作，這對我才是嚴重的二度傷害。」對此，趙怡翔表示，「為了避免這件事情持續蔓延，我已經將文章刪除，也在此對當事人致歉。」

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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