和長輩用LINE聊天被回「這1字」！　妹子秒暴怒：還一副指使的口氣

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者朱祖儀／綜合報導

現在大多數的人溝通都會使用聊天軟體，但因為文字無法表達完整的情緒，可能一不小心就惹怒對方。一名女網友表示，最近用LINE和長輩聊天，結果對方回了1個字，讓她看了一肚子火，好奇大家聊天時是否也會和她一樣？文章曝光後兩派網友戰翻，就有人建議「可以教他們用貼圖」。

原PO在Dcard發文表示，最近長輩用LINE傳訊息問，「你的新護照放在哪裡？」她回應還沒有做好，對方見狀又問，「喔，你要自己取件？或是郵寄？」她透露應該會自取，接著對方就要求，「我今天請假辦護照，還在等，那你到時候幫我一起取件」。

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原PO表示，看到長輩只回「喔」的當下，瞬間一肚子火，「就回一個『喔』是什麼意思？然後後面又一副指使的口氣叫我幫他取件」。她表示知道長輩可能不習慣加上表情符號，或是加上語助詞，所以不想為此爭論，但每次聊到一半都會忍不住生氣，好奇其他人的長輩用LINE聊天時，是否也會這樣講話？

▲長輩回「喔」，讓原PO看了很生氣。（圖／翻攝自Dcard）



文章曝光後，網友看法不一，「覺得還好欸，因為他們多半手機不太會使用，所以不會太在意他們打字方式，言簡意賅挺好的」、「原來不只我有這種困擾，我媽是會回『嗯』」、「懂你感覺，其實就是世代間的代溝」、「說到這個我也有同感，我媽也超級喜歡回我喔，尤其在講很重要的事，真的也會一肚子火」、「我之前也會覺得很冷漠，但後來發現如果他們真的不爽會打超級多」、「我媽媽也都會喔，但我知道她是態度不差的喔，之後就不會介意了」。

就有人建議，「我媽之前也會這樣回，後來我說這樣看起來很冷漠後，她偶爾也會學我回喔虧（OK）」、「我以前超在意的，尤其外宿不是很常回去，就看到的當下很難過。後來我當面跟我媽建議她可以怎麼回覆，說2次她就改了」、「可以教長輩用貼圖呀，貼圖都有好、OK的圖案吧」、「買貼圖給長輩是個解法，我爸媽現在都回OK貼圖」，還有人說，「我覺得1分鐘內沒回，他就直接打電話比較可怕」、「我覺得收回訊息比較討厭」。