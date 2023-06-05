爆乳美女照別信！他加LINE群慘被詐1138萬　金門每2天就有1人受騙

▲今年迄今金門已有26人遭「假投資詐騙」，損失金額高達3602萬。（圖／林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

金門一名年約40歲的男子加入Line投資群組後，將錢儲值入詐團指定的交易軟體，以為能大賺一波，結果發現獲利根本無法提領，對方也隨之失聯，才驚覺受騙，報警處理，但已損失1138萬元。金門警方統計，今年金門已有26人遭「假投資詐騙」，損失金額高達3602萬，近1個月有16位遭詐騙，平均每2天就有1位民眾受騙。

警方表示，在LINE、IG、臉書主動介紹的投資管道很多都是詐騙，且經常假冒名人，或盜用俊男美女相片犯案，引誘民眾加入假投資社團。金門一名年約40的技術工，就因加入Line交友投資社群，被詐團慫恿投資交易軟體「科虎大戶」投資股票，男子以為穩賺不賠，照詐團只是陸續匯款，請詐團代為投資。不料等他向詐團表示要提領獲利出金，卻拿不到錢，該投資網站關閉、對方失聯，他驚覺受騙報警，但已遭詐騙損失金額共1138萬6593元。

據金門警方統計，今年1月迄今，金門縣民已有26位遭「假投資詐騙」，損失金額逾3602萬，近1個月被害人數明顯增加，有16位遭詐騙，平均2天1位民眾遭「假投資詐騙」。呼籲民眾投資應循合法、正當途徑，千萬不要聽信網路陌生人介紹投資管道，以免遭詐騙。