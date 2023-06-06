館長被擠下排第二！台灣YouTube「5月抖內排行」　他吸70萬奪第一

▲5月抖內排行榜。（圖／翻攝自「Playboard」）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人看影片的同時，也會抖內（Donate）給創作者，以表支持。台灣5月的「抖內排行榜」已經出爐，4月是第一名的「館長惡名昭彰」被「朱學恒的阿宅萬事通事務所」擠下，排名第二，而一、二名的金額差距44萬7452元。

根據「Playboard」平台統計，不設定頻道主題，並選擇Most Super Chatted、台灣，可見今（2023）年5月的抖內排行榜已出爐：

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第一名：朱學恒的阿宅萬事通事務所｜70萬8753元



第二名：館長惡名昭彰｜26萬1301元



第三名：Cygnus ch. 熙歌｜22萬3538元



第四名：民眾之聲｜21萬9640元



第五名：新聞大白話｜21萬7884元



第六名：黃國昌｜20萬7571元



第七名：莎皮塞維爾｜18萬1307元



第八名：阿貝Mr Bay (EldenRing)｜17萬7605元



第九名：觀點｜16萬2509元



第十名：Jake的公開日記｜14萬3182元

（完整排名請點此）

4月排名第一的YouTube頻道「館長惡名昭彰」降為第二名，共收到26萬1301元的抖內；而第一名則由「朱學恒的阿宅萬事通事務所」拿下，獲得70萬8753元，兩者相差44萬7452元。

▲4月抖內排行榜。（圖／翻攝自「Playboard」）

另外，「朱學恒的阿宅萬事通事務所」在4月本來排名第二，收到的抖內為29萬3429元，換言之，相較4月，5月多進帳41萬5324元。

或許是距離選舉的時間越來越近，與政治相關的影片似乎有更高的關注度。以「朱學恒的阿宅萬事通事務所」來說，最受關注的影片為「郭正亮感謝祭！歡慶郭正亮脫離民進黨派對開始啦！只有黨意沒有民意的政黨化身獨裁多麼悲哀啊！民進黨的先賢先烈看到今日會如何思考呢？」有近25萬觀看次數；再者是「黃暐瀚來啦！總統府說政府沒擋疫苗，不說謊屁股會癢嗎？國家打詐成為國家級詐騙案，藍白合不合跟柯文哲登記總統到底有甚麼毛關係？」觀看數約11萬。

此外，TVBS製作的新聞性節目《新聞大白話》更是大躍進，本來不在抖內榜前百名，如今一次往前253名，排名第五。該頻道當月最受歡迎的影片為「20:00獨家LIVE 新聞大白話百萬訂閱粉絲見面會~直播特別節目！美女主播翟翾、錢子、王淺秋、陳諺瑩ft.韓國瑜」，觀看次數超過20萬。