早期綜藝超強？他曝「2關鍵」難被超越　網讚：比YT影片好看

▲原PO認為早期綜藝超厲害，引發網友熱議。（示意圖／CFP）



實習記者林郁婷／綜合報導

現在網路上有一堆短影片，可供民眾用來消遣或打發時間，不過就有一名網友認為，早期的綜藝節目比現在的更厲害，也比YouTube影片好看很多，不管是主持人的臨場反應或來賓的才藝，很明顯都不是1、2天練成的。貼文引發網友討論，不少人贊同以前真的有很多好看的綜藝。

原PO在PTT上以「早期綜藝節目是不是很強」為題發文，點名由吳宗憲主持的大悶鍋模仿秀，「現在回頭看根本超強」，和現在的綜藝很不一樣，可能是因為時代不同了，如今只講求快速，先賺錢再說，「早其那些模仿秀橋段和主持的臨場反應，絕對不是那種一天兩天能練成的」。

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貼文一出引起網友共鳴，「我好懷念百戰百勝喔！打魔王超好看」、「豬哥亮+賀一航，全華人最強沒有之一」、「以前的綜藝比現在YouTube影片好看很多，現在的短影片怎麼拍都一樣」、「天才BANG BANG BANG」。

不過也有網友認為綜藝都是互相抄來抄去，「以前抄日綜，現在抄韓綜」、「其實現在回頭看，以前的綜藝其實也『還好』，只是當時沒有其他更好的節目『對照』而已」。

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