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他PO「全黑影片」無內容音樂！點閱竟破4500萬...網評：曠世巨作

▲▼ 。（圖／）

▲無內容「全白全黑」影片點閱率已逾4521萬次。（圖／翻攝自YouTube「CandRfun」）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

許多人在閒暇時總喜歡滑滑YouTube，看看上面的有趣影片。但近期卻有人發現，一個國外YouTuber頻道所上傳的幾乎都是全是「全黑」和「全白」等類型影片，影片中雖「無音樂、無內容」，但每一部影片流量都超高。頻道中點閱率最高的是一部純白的24小時影片，截至31日下午已有4521萬的觀看次數。

據《theverge》報導，YouTube上有個國外頻道「CandRfun」，雖然只有6萬多名訂閱者，但頻道中許多影片的觀看數都有破百萬或是千萬。有趣的是，這些影片「完全沒有內容」也毫無音樂，只有純色的螢幕加上超高時長。其中點閱率最高的前三名分別是「24小時純白螢幕」、「24小時純黑螢幕HD」、「10小時又1秒的純黑螢幕」等。

也有人發現，該頻道作者在2週前發布了一則「露臉」影片，卻只有少少的5千多的觀看次數，觀看次數與其他純色影片落差甚大。該YouTuber在影片中說自己名叫做「Noah」，並提及頻道未來將會有新型態的影片，像各種自然景點的影片，並搭配令人放鬆的音樂。他表示，已經準備好100部影片，將陸續在4個月中上傳。

網友們發現這些有趣的狀況後紛紛幽默留言，「有許觸動人心的片段」、「太好看了吧這些影片」、「為什麼不在電影院上映這些影片呢？」、「太好看了吧」、「真是曠世巨作」、「影片的劇情、角色和演技都相當精湛！尤其1小時23分53秒的地方」、「太感人了這些影片」。

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