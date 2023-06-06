便當夾出一條「高蛋白葷食木耳」　7千人笑翻喊賺到

記者黃翊婷／綜合報導

新北市一名網友4日買了一份便當，發現菜中有一條黑色的物體，原本以為是木耳，沒想到夾起來一看居然是蚯蚓，忍不住自嘲這是買到「葷食木耳」。文章公開後吸引超過7800人按讚，網友們紛紛留言開玩笑，「高級蛋白質」、「隱藏菜單」、「這算賺到還是虧了」；不過，也有人質疑，照片中的筷子和蚯蚓都沒有油光，便當也沒有翻過，可能是假的。對此，原PO並未回應。

▲原PO發現的「葷食木耳」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」發文聲稱，買了一份便當，打開後發現菜裡面有「木耳」，用筷子夾起來一看，居然是一隻黑色蚯蚓，「本來以為是木耳，結果是葷食木耳。」

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文章公開至今吸引超過7800人按讚，網友們紛紛跟著留言開玩笑，「無毒」、「隱藏菜單」、「還好你眼睛不錯」、「加肉不加價！賺到」、「沒關係，這沒有毒，就當作吃蒟蒻」、「地龍也是中藥，吃了吧」、「高級蛋白質」、「這算賺到還是虧了」。還有一名網友表示，自己以前也曾在菜裡發現蚯蚓，當時同樣以為是木耳，可惜忘記拍下來了。

不過，也有一部分網友質疑，照片中的筷子和蚯蚓都沒有沾到油光，看起來過於乾淨，便當也沒有翻過的樣子，懷疑蚯蚓可能是玩具擺拍。而對於網友的質疑，原PO並未回應。