情慾版挖呀挖「後座男當街摸16秒」　女騎士瞇眼忘了綠燈

記者黃翊婷／綜合報導

有民眾目擊一對情侶騎車雙載行經台北市桂林路與康定路口，停等紅燈時，後座男子竟將手伸到女騎士的胸口和褲襠撫摸，女騎士一度瞇眼露出謎樣表情，後來發現號誌已經轉為綠燈，才趕緊回神。這段16秒的「情慾版挖呀挖」影片在網路上傳開，掀起網友兩派意見熱議。

▲情侶疑似在馬路上調情。（圖／翻攝自Facebook／交通違規檢舉教學公開版）

影片中，穿著背心、短褲的女騎士停在外側車道，後座男子一手按在她胸口，一手放在褲襠的部位「不停動作」，女騎士彷彿被定格，瞇起眼睛一動也不動，大約8秒鐘後才回過神來，趕緊將雙手放回機車把手，催下油門離去。

這段影片先是被上傳至臉書社團「交通違規檢舉教學（公開版）」，接著又被轉貼到臉書「爆廢公社二館」，發文者表示，「機車行駛中，出現這個行為，有什麼法條可以檢舉嗎？挖呀挖呀挖。」

其他網友看完影片也紛紛留言表示，「手在摳什麼」、「那位女騎士在自我陶醉，忘記綠燈了」、「這要檢舉哪一條」、「這應該不屬於交通違規類，屬於妨害風化」、「勸您不要多管閒事」、「是不是幫女友拉拉鍊」；也有部分網友坦言，自己年輕時與另一半熱戀也做過類似的事情，用不著這麼大驚小怪。