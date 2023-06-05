人工電子耳「雙側」植入7／1起放寬！　聽損兒家庭年省逾百萬

▲人工電子耳資料照。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

為照顧聽力損傷兒童，健保署人工電子耳給付規定再放寬，自7月1日起將開放18歲以下兒童雙耳植入，預計首年有168位兒童受惠，以給付價格一組57萬點計算，約增加健保9895萬元支出。

人工電子耳是透過掛在耳殼上的語言處理器，將收到的聲音轉換為電流訊號，再經信號發射器傳送到由手術放置的耳內植入體，進而刺激聽神經纖維，使聽覺傳達至大腦，可促進聽損兒童的學習與增加語言能力。

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健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，兒童照顧是健保署長期關注議題，健保署自2017年起給付18歲以下兒童單側人工電子耳植入，日前接獲台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會來函，建議雙側植入對兒童效益更佳，健保署也委託CDE辦理人工電子耳醫療科技再評估（HTR），證實雙側電子耳更能改善聽力、語言與理解能力，因此經藥物共擬會討論後放寬給付。

張惠萍表示，新制將於7月1日上路，人工電子耳包括植入體、聲音處理器等，一組要價57萬點，此次給付將優先針對「第二耳」，首年將有168位兒童受惠，一年健保挹注9895萬元，5年下來將高達840人受惠。

此次修正規定另有但書，張惠萍表示，為了避免未植入耳朵聽力受損，若採依序植入的孩童，第二耳需持續配戴助聽器，若第二耳因為助聽器無效中斷， 中斷時間不得超過五年，第二耳就不予給付。