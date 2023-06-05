「神藥」宣稱能治高血壓、糖尿病　被抓包「只是澱粉」狂賺兩億元

▲「神藥」宣稱能治高血壓、糖尿病。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖北警方近日破獲一個製造、販售假藥的集團，涉案金額高達5000萬元人民幣（約2.1億元新台幣）。該集團將澱粉與檸檬酸混合，製作成五顏六色的膠囊，將入印有各種神奇功效說明的藥盒，謊稱是可以治療糖尿病、高血壓等疾病的「神藥」。

根據《央視財經》報導，湖北警方之前在藥店內發現了「三陽腎寶」「強力寶」等宣稱有降脂、降血壓功效的藥品，經過鑑定，全都是假藥。

警方立刻對假藥的經銷商展開了調查與抓捕，查獲大量假藥成品與包裝材料，並鎖定了一位網名「紅包」的假藥製造嫌疑人。

在「紅包」生產假藥的現場，警方更查獲了各種製造假藥的設備及大量假藥成品、半成品，還有原料。

湖北襄陽市南漳縣公安局李廟派出所副所長李雲龍表示，這些假藥的成分主要是澱粉、檸檬酸還有一些少量的中藥粉末等混合包裝而成，謊稱能降脂、降血壓，但成本大概只有幾角。

李雲龍指出，製造商將假藥包裝好，以2元的價格賣給下線，經過幾個下線倒手之後，最後以8元的價格賣給藥店，藥店再以20元的價格賣給老百姓。

目前製販假藥的集團6名成員已被警方刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。