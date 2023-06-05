賴清德自稱想與習近平共進晚餐　柯文哲酸「中共同飯人」

▲民眾黨主席柯文哲赴早稻田大學演講。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

民進黨總統參選人賴清德日前自稱，最想跟中國國家主席習近平共進晚餐；民眾黨主席柯文哲5日訪日，被學生問及是否願與習近平見面時，認為重點應是「目的為何」？隨後再被媒體追問此題目，柯文哲則酸說，賴清德現在是「中共同飯人」，不可以賴講了就是「台獨金孫」，而他說了卻是中共同路人。

柯文哲於日本時間5日上午9時30分到東京早稻田大學演講，主題為「台灣民主發展的進程，新階段的挑戰」，有近7、80名學生參與，而長期觀察台灣政治的日本學者小笠原欣幸也到場聆聽。

進入問與答階段時，有一名陸生詢問，習近平與前總統馬英九曾在新加坡見面，倘若當選總統，會不會考慮跟馬英九一樣前往新加坡進行兩岸領導人會談？柯文哲說，作為一名外科醫生，自己強調的是「務實」，對於要不要跟習近平見面，重點在於「要談什麼、要做什麼、目的是什麼」，而不是為了見面。

關於自己的兩岸政策，柯文哲提及，兩岸之間一定有爭執，所以沒爭執的先做，而文化上的交流總是爭議最少，所以舉辦象棋、圍棋比賽，應該不太會有人反對，經濟上一起賺錢也可以，政治則可擺在後面看，「過去在講九二共識，坦白說我們要克服的第一個問題，就是我們到底有沒有共識要追求共識，這要先解決，如果這一關沒過的話，後面都談不下去。」

隨後媒體聯訪時，針對賴清德表態願坐下來跟習近平對談，柯文哲回應，自己以前常被人批評是「中共同路人」，而賴清德現在是「中共同飯人」一起吃飯，「所以⋯唉！不要講了⋯不可以他（賴清德）講了都是『台獨金孫』，別人講就是『中共同路人』。」

至於現在國民黨總統參選人侯友宜仍不願正面談九二共識，柯文哲認為，政治說服的過程，就是說服台灣民眾要投給你，「如果他（侯友宜）認為不講也是選舉策略，那也是可以。」