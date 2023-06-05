陸生問「中華民國有無包括大陸」　柯文哲笑答：你還回得去中國嗎？

▲民眾黨主席柯文哲赴早稻田大學演講。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／東京報導

民眾黨主席柯文哲訪日行進入第二天，5日一大早前往早稻田大學演講，進入問與答階段時，只見中國大陸籍留學生問題犀利，直問是否認為中華民國包括中國大陸？柯文哲則反問，「你確定你回得去中國嗎？」

柯文哲於日本時間5日上午9時30分到東京早稻田大學演講，主題為「台灣民主發展的進程，新階段的挑戰」，有近7、80名學生參與，而長期觀察台灣政治的日本學者小笠原欣幸也到場聆聽。

進入問與答階段時，有一名陸生詢問，現階段兩岸政策是否還是「兩岸一家親」，以及作為中華民國總統參選人，是否認為中華民國包括大陸地區？柯文哲回應，他主張一家親比一家仇好、交流比斷交好、對話比吵架好，台灣跟大陸基本上還是同文同種，擁有相同的歷史語言、宗教文化，只是因為政治制度跟生活方式不同，所以沒有理由完全不來往。

至於是否認為中華民國包括大陸地區？柯文哲反問，「你是大陸來的，怎麼會問我中華民國有沒有包括大陸地區？」聽聞柯文哲的言論，底下學生哈哈大笑，而該名陸生則補充說「因為我認為包括。」

柯文哲再問，「你確定你回得去中國嗎？」陸生回應「應該可以。」而柯文哲笑稱，「I hope so（希望如此）」。

隨後，又有一名陸生詢問，中共國家主席習近平與前總統馬英九曾在新加坡見面，倘若當選總統，會不會考慮跟馬英九一樣前往新加坡進行兩岸領導人會談？柯文哲說，作為一名外科醫生，自己強調的是「務實」，對於要不要跟習近平見面，重點在於「要談什麼、要做什麼、目的是什麼」，而不是為了見面。

關於自己的兩岸政策，柯文哲提及，兩岸之間一定有爭執，所以沒爭執的先做，而文化上的交流總是爭議最少，所以舉辦象棋、圍棋比賽，應該不太會有人反對，經濟上一起賺錢也可以，政治則可擺在後面看，「過去在講九二共識，坦白說我們要克服的第一個問題，就是我們到底有沒有共識要追求共識，這要先解決，如果這一關沒過的話，後面都談不下去。」

此外，還有一名台籍留學生激動到提問時哽咽，直言柯文哲此次簡報內容未提法治問題，最近民進黨執政下有很多詐騙案，但至今未看到柯文哲對司法改革的論述。柯文哲則說，前立委黃國昌也曾詢問他，為什麼不能把壞人全抓起來，但如果制度不改革，那抓不完。

柯文哲稱，2020年選舉時，民眾黨有個口號叫「台灣重開機」，因為自己當台北市長期間，發現裡面問題一大堆，清都清不完，所以方法是從今起不准再做奇奇怪怪的事情，「通常執政會失敗，是（因為）一上任就去追究過去責任，結果陷在裡面無法脫身。」

柯文哲以大灣北段為例，再提及轉型正義，認為台灣轉型正義之所以會失敗，就是一開始把追究過去責任當工具、打擊政黨使用，而台灣應該要有重開機的機會，讓新的政治文化出現，如果政治文化沒有改變，該名學生問的問題永遠沒辦法解決。