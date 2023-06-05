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忍一忍不會過！助婦女跨越更年期障礙20年　她獲南丁格爾績優奉獻獎

▲▼助婦女跨越更年期障礙20年　她獲南丁格爾績優奉獻獎。（圖／長庚醫院提供）

▲忍一忍不會過！助婦女跨越更年期障礙20年，她獲南丁格爾績優奉獻獎。（圖／長庚醫院提供）

記者嚴云岑／台北報導

更年期婦女85%會因荷爾蒙減少造成生理和心理不適症狀，慣用的策略總是「忍一忍就過」。林口長庚醫院的專科護理師李佩珊從二十多年前開始，透過多元策略關懷更年期婦女，服務過上萬名個案，備受婦女肯定，她並分析資料發表成果在國際著名期刊「Menopause」(2021)，引起國際重視，於今年榮獲「第12屆南丁格爾績優奉獻獎」。

李佩珊專科護理師回憶，早年在臨床照護時，深感婦女在更年期期間，面臨角色轉變或夫妻、親子間相處等問題，常常心理的苦悶沒有抒發或宣洩管道，因而造成衝突或憾事，因此她在時任副院長的李奇龍教授帶領下，開始參與規畫更年期諮詢室、辦理更年期成長營活動。

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為了能提供更方便快速的解決途徑，2003年在國民健康署支持下，再推動全國性更年期免付費諮詢專線，並陸續建置台灣更年期健康照護網於FB、Instagram、Line等社群網路，提供民眾創新且多元策略。統計至今服務超過11萬3千通次，民眾滿意度達85%以上，這項超前部署更讓有需要的女性在疫情期間免進醫院就能獲取專業資訊。

為了解台灣更年期狀況，李佩珊也分析了更年期諮詢專線登錄的兩萬多筆資料進行研究，發現台灣婦女的更年期症狀困擾異於國外的熱潮紅，而以健忘或注意力不集中居首位（佔66.9%），其次為容易疲勞、失眠、沮喪或情緒起伏、背痛為前五大症狀；此外，有七成六的婦女在面對更年期症狀困擾雖然沒有求助醫療單位，但大部分婦女仍希望能從醫療專業人員獲取更年期訊息，足以看出國民健康署所支持的更年期諮詢服務的重要性。

▲▼助婦女跨越更年期障礙20年　她獲南丁格爾績優奉獻獎。（圖／長庚醫院提供）

▲李佩珊專科護理師積極舉辦更年期成長營幫助受困婦女，足跡遍及台澎金馬。（圖／長庚醫院提供）

在長庚醫院的支持下，李佩珊專科護理師持續將這份善念從林口長庚醫院擴及周邊鄰里社區，足跡遍及台澎金馬辦理更年期成長營活動，透過一系列課程，讓更年期婦女關注自我健康，也藉由經驗分享凝聚同齡層的互助力量，幫助她們擺脫情緒桎悟、跨越更年期障礙與增進家庭和睦，最重要的就是要讓婦女「勇於珍愛自己」。

李佩珊專科護理師說，她在活動過程中曾成功挽救情緒障礙想自殺的婦女，有的婦女為參加活動多次背著幾個月大的小孫子前來，也有的婦女早早就來會場等待或是留下來協助收拾會場等，可見婦女面對更年期的症狀困擾是非常需要家人、朋友的關心，必要時仍需專業醫護人員協助。她認為，「陪伴」是婦女安然渡過更年期階段最為重要的事情，「運用多元策略」是成功陪伴更年期婦女共同渡過更年期不適，掌握更年期保健的關鍵要領。

榮獲今年慈月社會福利慈善基金會「第12屆南丁格爾績優奉獻獎」，李佩珊專科護理師說要感謝的人很多，「除了家人的支持，還有林口長庚醫院的許多長官，以及一起在更年期領域支持和鼓勵的老師，由於他們的支持讓我能夠堅定地走在護理的道路上，不斷學習成長，為更年期婦女提供更好的護理服務。」她也呼籲更年期婦女要「珍愛自己」，出現症狀困擾可以主動尋求幫助，透過多元策略跨越更年期障礙。

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