本周「午後雷雨特猛」可能下到半夜！周末梅雨到　颱風有機會生成

▲本周天氣不穩定，午後容易有雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

未來一周大氣環境不穩定，一旦午後熱力作用激發出降雨，雨勢就可能持續到夜晚，且每日降雨範圍不一定。中央氣象局表示，周末還將受到北邊鋒面及南邊的熱帶系統影響，天氣更加不穩。

氣象局預報員徐仲毅表示，今日到周五需留意高溫炎熱及午後降雨，尤其是山區午後雷雨機會高，今日花東、恆春半島及明晨中部以北也會有雨。周三到周五除午後雷雨外，花東、中南部在其他時間也會有陣雨或雷雨。

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徐仲毅解釋，由於大氣環境不穩定，水氣較多，因此只要午後因熱力作用激發降雨，雨勢就會更為明顯，且若持續有激發機制，降雨就會持續到晚上，由於未來一周大氣環境條件不穩、水氣豐沛，所以午後降雨時間可能較久，且前幾天下雨的地方，不一定後幾天又會發生同樣降雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周末北方的梅雨鋒面靠近，加上南風影響，迎風面的北部、東北部、南部、東南部降雨機率高，中部、花蓮午後也會有雷雨。南方海面上正有熱帶雲簇發展中，未來有機會進一步增強為熱帶低壓或颱風等系統。

另氣象局今日發布高溫特報，天氣高溫炎熱，今(5)日中午前後高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。臺南市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷有出現36度高溫的機率。未來一周天氣炎熱，東半部29-33度、西半部32-34度，局部地區35-36度。