台中正妹議員私密影像外流　前男友獲不起訴發聲了

▲吳佩芸去年選舉期間遭外流私密照，憤而至台中地檢署按鈴提告。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

時代力量台中市議員吳佩芸去年選舉期間，慘遭《新華報導1987》刊登與前男友楊姓男子的私密影片，吳佩芸憤而對新華報導負責人鄭姓社長及楊男提告。檢方偵結，鄭男依違反個資法起訴，楊男則因嫌疑不足不起訴；楊男11日發出聲明表示，沒有第一時間出面澄清，是因當時適逢選舉，不想讓事情太過複雜，如今還他清白，感謝檢調單位和警方所付出的努力。

楊男表示，跟吳佩芸已經許久沒聯絡，現在身分就是遠遠祝福的朋友，強烈譴責任何形式的惡意選舉手段，在選舉期間會出現各種光怪陸離的事情，但並不應該成為必要的手段。許多人都質疑選前的操作是否自導自演，但對於佩芸團隊提告及報案，個人深表支持並期待能查明真相，這也是能證明本人清白的唯一方法。

楊男說，感謝相關單位及檢調努力調查釐清，在沒有相關證據情況下，成為了刑事案件的被告，電腦、手機全被扣押，嚴重影響到生活跟工作。

楊男最後說，很明白這類事件都是選舉最後關頭的必要手段，當時沒有第一時間出來澄清捍衛自己，是因適逢選舉期間不想讓事情變得太過複雜，也是對吳佩芸最後的祝福，如今判決出爐（正確為起訴階段）終於還他清白。這類事情不應該發生在任何人身上，最後，感謝檢調單位和警方所付出的努力。也祝福所有人。選舉是一時，台灣社會應該不斷進步，杜絕任何形式的不當行為。

