國庫進補！秦庠鈺吸金136億押解回台服刑　追回6209萬欠稅

▲秦庠鈺(左)吸金136億逃亡泰國，2020年遭押解返台。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

鼎立集團總裁秦庠鈺涉嫌非法吸金136億，分別被判刑11年、3年11月定讞，但他在2016年案件審理期間棄保潛逃，2018年持變造護照入境泰國，在曼谷遭逮並判刑入獄，2020年引渡返台。法務部行政執行署桃園分署多次赴台北監獄促其再行提出清償方案，秦男終表示願提供其對第三人之債權予桃園分署執行，歷經數年執行於日前全部獲償完畢，挹注國庫6209萬元。

秦庠鈺涉嫌從2007年起，以「金圓互助聯誼會」及「東盟投資案」等名義，以招攬民間互助會業務為由，瘋狂違法吸金1百多億元，2011年間再以以「鼎力國際集團」總裁身分，提供17億元吸金所得，供炒作「碩天科技股份有限公司」股票。

秦涉及的吸金案已分別被判刑11年、3年11月定讞，但他在2016年案件審理期間，就棄保潛逃，2018年9月17日持變造護照入境泰國，在曼谷蘇瓦那蓬國際機場（Suvarnabhumi）遭逮並判刑入獄，原定2020年11月3日關押期滿，因適逢7月泰皇生日，秦獲大赦，在9月15日提早出獄，經調查局駐泰國法務秘書多方奔走協調，使泰方積極進行秦員防逃遣返作業，我國移民署、刑事局等單位也加入與泰方合作、掌握秦的動向，2020年9月將秦解送搭機返台。

桃園分署指出，2015年向桃園地方法院聲請管收秦男後，秦男隨即申請分期還款1493萬，但後續潛逃海外，分期繳款因而中斷，秦男於2020年被引渡回台歸案並發監執行，桃園分署詢問秦男相關金流事實及清償方案，數度協商後，秦男表示願提供其對第三人之債權提供執行，桃園分署對第三人提起訴訟，第三人及其委任律師於一審開庭後，即申請變賣其名下股票以抵償欠款，桃園分署分3次委賣股票，追回欠款4716萬元，全案圓滿落幕。