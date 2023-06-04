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以埃邊境「爆槍戰」以軍3兵、埃1警死亡　緝毒追越界交火

▲▼以埃邊境士兵離奇駁火釀4死1傷。（圖／路透社）

▲以埃邊境爆發槍戰4死1傷，埃及聲稱是警察緝毒引發交火衝突。（圖／路透社）

文／中央社

以色列和埃及官方人士說，1名埃及「警察」今天在兩國邊境附近罕見的交火中殺死3名以色列士兵，這名攻擊者也喪生。

法新社報導，以色列軍隊說，1名埃及襲擊者清晨開槍打死2名以色列士兵。他們駐守在尼格夫沙漠（Negev）米茨佩拉蒙鎮（Mitzpe Ramon）附近的哈里夫山（Mount Harif）一處軍事哨所，臨近埃及邊界。

兩人的屍體被發現後引發以色列軍隊的追捕，第3名士兵在追捕時喪命。

以色列軍方聲明確定襲擊者為一名埃及警察，稱他在「以色列領土」被發現後，遭到以色列軍隊擊斃。

聲明中說，正在「與埃及軍方充分合作」調查中。

以色列軍方說，第4名以色列士兵是一名士官，受到輕傷並送醫救治。

埃及軍方發言人說，「安全部隊的1名成員…追捕毒品走私者。在追逐過程中，這名安全部隊人員越過安全圍欄（邊界）」，交火於是發生。

埃及國防部說，埃及國防部長薩基（Mohamed Zaki）後來與以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）通話，「討論今天事件的情況」。

以色列國防部說，葛朗特「強調進一步合作的重要性，以防止此類事件再發生」。

以埃雙方1978年達成大衛營協定（Camp David Accords），埃及成為第1個與以色列和平相處的阿拉伯國家，但在埃及仍然普遍反對雙方關係正常化。

儘管埃及的西奈半島發生叛亂，以及毒販和以色列軍隊之間偶爾爆發駁火，以埃邊界大致平靜。

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