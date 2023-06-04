魚鉤刺入胸部！外籍船員鵝鑾鼻外海捕釣黑鮪出事　海巡急救援

許多人想擁有傲人雙峰，但對大胸女孩來說，生活上處處都是困擾！一名G奶妹子列出崩潰6點，像是穿衣服顯胖、不能趴著、扣子容易彈開、彎腰容易走光等，最尷尬的是，親友聊天時總是不自覺眼神飄向她的胸部，「不用試圖裝沒事，視線往哪裡移動還蠻明顯的！」引來一票妹子爆共鳴。