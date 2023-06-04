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魚鉤刺入胸部！外籍船員鵝鑾鼻外海捕釣黑鮪出事　海巡急救援

▲恆春海巡分隊鵝鑾鼻外海救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春海巡分隊鵝鑾鼻外海救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一艘屏東縣琉球漁船上一名外籍船在鵝鑾鼻東南方捕釣黑鮪魚時，不慎遭魚鉤刺入胸口，痛疼萬分，求助東港漁業電台，電台通報海巡署，海巡署除派遺船艦前往戒護外，恆春分隊出動巡防艇救援，將傷者從恆後壁湖漁港救上岸，送醫治療。

▲恆春海巡分隊鵝鑾鼻外海救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲恆春海巡分隊鵝鑾鼻外海救援 。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡署第八巡防區於今(4)日早上6時2分接獲東港漁業電台通報，於鵝鑾鼻東南方40浬，一艘琉球籍漁船上一名印尼籍船員作業時，不慎遭魚鉤刺入胸口受傷，請求協助。

海巡署於6時54分艦隊分署派遣「台南艦」前往「滿」船處戒護，並同步通報第十四(恆春)海巡隊，立即派遣巡防艇PP-3559艇緊急出勤前往救援。

9時32分PP-3559艇抵達現場，並即實施傷患接駁，經確認傷患意識清楚，傷患於右胸被長約8公分魚鉤刺入，傷口長度約7公分，所幸漁鉤刺入深度不深，PP-3559艇完成傷患接駁後，立即航返後壁湖漁港，11時53分返抵後壁湖漁港，後續交由救護車將傷患送至恆春旅遊醫院治療，船主對於海巡署緊急派艇協助，深表感謝。

第十四（恆春）海巡隊表示，急難救助是海巡署主要任務之一，接獲報案必全力以赴，確保人民生命財產安全，若民眾遇有緊急危難時，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即前往救援。

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