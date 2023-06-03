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G奶妹超崩潰！「尷尬曝6點」被偷瞄超明顯　爆共鳴：秒變騷貨

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲夏天穿比基尼，辣妹在海邊展現火辣身材。（示意圖／非新聞當事人／記者劉亮亨攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人想擁有傲人雙峰，但對大胸女孩來說，生活上處處都是困擾！一名G奶妹子列出崩潰6點，像是穿衣服顯胖、不能趴著、扣子容易彈開、彎腰容易走光等，最尷尬的是，親友聊天時總是不自覺眼神飄向她的胸部，「不用試圖裝沒事，視線往那裡移動還蠻明顯的！」引來一票妹子爆共鳴。

一名女網友在Dcard表示，平時穿70G或75F的罩杯，自認屬於「沙漏型身材」，儘管擁有人人稱羨的魔鬼外貌，但其實原PO常常感到困擾，接著列出6點哀號，「胸部大真的沒有比較好，個人覺得C或是D是最剛好的尺寸，外型好看有曲線也不會影響到生活！」

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首先是「買衣服永遠先看最大胸圍值」，看到喜歡的款式結果胸寬太小；「衣服胸圍合了，腰圍太大」，穿上衣服後，側面顯得粗胖，但明明腰與胸部差了30公分以上；「穿小可愛不能彎腰 」，長度都被胸佔據（下擺直接太短），一彎腰就走光。

接著是「『趴』這個動作跟我有仇」，只能趴5分鐘左右，再久就會不舒服，有一種肺部被壓迫的感覺，更別說趴著玩手機、趴著睡覺了；「襯衫扣子要很堅強」，一定要穿內襯不然會走光，靠近胸部那邊要多縫扣子，不然會被撐開，用力挺個胸扣子可能會起飛，真的好討厭；最後，原PO尷尬直呼「視線匯集處」，親友視線會不自覺飄向胸部，知道這很難避免，「只是想跟大家說，不用試圖裝沒事，視線往那裡移動還蠻明顯的！」

原PO強調的是，不是要引起論戰，也並非要炫耀，但上述都是她真實生活上的困擾，也好奇拋問「有沒有女孩跟我一樣的困擾？」

文章曝光後，引來上胸豐腴的妹子也+1回應，「我都會把胸部放在桌上，不然很重」、「我很喜歡韓系跟日系輕飄飄的洋裝，但我穿起來都像是悲劇一樣」、「穿T恤沒腰身超顯胖，夏天很熱穿BRA TOP或小背心都被說『幹嘛穿那麼騷』...超生氣，而且還會常常駝背、肩膀痠痛的」、「一樣的辣妹裝，骨感的朋友穿起來就是微辣時尚，我穿起來就是酒店妹」、「內衣很貴！沒有好看內衣，都是阿嬤蕾絲...我真的很想穿無痕內衣啊」。

▼一票妹子炸共鳴。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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