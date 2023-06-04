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頭等艙取消！「全球最佳航空公司」卡達航空CEO：商務艙服務相同

▲▼ 卡達航空,Qatar Airways。（圖／路透）

▲艾爾貝克認為，商務艙提供的福利大部分與頭等艙相同。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

卡達航空公司經常拿下有航空界奧斯卡之稱的「Skytrax」全球航空公司評比首獎，不過如今執行長艾爾貝克（Akbar Al Baker）透露，下一代長途飛機將不再提供頭等艙座位，卡達的未來在商務艙，也就是Q-suite商務艙，這也是為什麼其新一代波音777X客機將不再有頭等艙。

美媒財星報導，艾爾貝克認為商務艙提供的服務大部分與頭等艙相同，投資最豪華的頭等艙座位並不符合回報，「我認為沒有必要」。不過在長途航線方面取消頭等艙座位並非沒有戰略風險，因為這與卡達五星級形象及航空業趨勢相違背，包括德國漢莎航空、澳洲航空、法國航空等公司均加碼投資高端產品。

多年來，航班客艙等級出現變化，在商務艙與經濟艙之間有了新的豪華經濟艙，頭等艙更多意味的是噱頭，有企業高階人士搭乘或是吸引普通乘客花大錢來個一生一次的旅行體驗。漢莎航空執行長史波（Carsten Spohr）說，有越來越多休閒旅客在尋求特殊服務，漢莎航空頭等艙從未如此滿座。

然而對艾爾貝克來說，卡達航空的未來在商務艙，也就是Q-suite商務艙，這也是為什麼其新一代波音777X客機將不再有頭等艙。

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