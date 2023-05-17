升級商務艙結果超慘　女子崩潰：醉男一直想來我座位尿尿

▲女子搭乘阿聯酋航空升級商務艙，沒想到遇到喝醉的男乘客。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國一名女子為了探訪女兒，搭乘阿聯酋航空經杜拜飛往雪梨，這趟長途旅程總飛行時間約13小時，因此決定使用飛行哩程升級成商務艙。然而她氣憤投訴，搭機期間遇到酒醉男子多次騷擾，對方甚至解開褲頭想尿在她的座位上。

每日電訊報（Telegraph）報導，這名女子與丈夫搭乘阿聯酋航空，使用10萬8000英哩的哩程數升級成商務艙，從英國城市格拉斯哥起飛。但班機起飛後卻狀況不斷，一名喝醉酒的男乘客還走進她的座位想要坐下，誤以為是他的座位，被他的朋友帶走，相隔1小時之後，同樣事情再度發生。

沒想到，這名醉漢第3次接近女子，隨著距離越來越靠近，對方解開褲子，看起來想要在她的座位上尿尿。她說，她的丈夫不得不把對方推開，而且當時這名男子顯然已經在他的座位上尿尿。女子氣憤表示，這些狀況徹底毀了這趟商務艙之旅，全程13個小時的飛行完全無法閉眼休息，深怕那名醉漢又會回來撒尿。她事後針對此事投訴，被告知阿聯酋航空將會與她聯繫。

▲女子抱怨，這趟商務艙之旅被毀掉，全程13個小時的飛行完全無法閉眼休息。（示意圖／CFP）

數周後，當女子準備搭乘阿聯酋航空返回英國時，與航空公司聯繫，要求返程時也要升等成商務艙，或是把當初那一趟使用的哩程數取消。但這項要求被航空公司拒絕，只給予2萬英哩，她認為，「考慮到發生的一切，我覺得這樣的補償不夠，如果阿聯酋航空停止向那名男子提供酒精飲品，就不會出現這個狀況。」

針對這起事件，阿聯酋航空一名發言人表示，「得知S女士的投訴，我們感到遺憾，阿聯酋航空非常重視乘客安全，客服團隊正與她聯繫解決此事。」據悉女子事後收到一封道歉信，獲得6萬英哩的新補償方案，但仍低於當初升級成商務艙的10萬8000英哩。這篇報導撰文者認為，這與女子遇到的可怕遭遇相比，這份補償根本就是笑話。