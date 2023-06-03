重返職場有信心　台南復工成長團體幫助職災勞工　

▲台南市勞工局為協助職災勞工重返職場，舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」兩天一夜課程，邀請職災勞工及其家屬共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為協助職災勞工重返職場，連續8年辦理職災勞工復工支持團體活動，3日勞工局在台糖柳營尖山埤渡假村舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」兩天一夜課程，邀請職災勞工及其家屬共同參與，運用團體心理治療方式互相鼓勵建立信心，為復工前作好準備。

勞工局長王鑫基表示，遭遇職災的勞工，除了要面對個人身體的痛楚、肢體功能的障礙、持續醫療及復健過程的煎熬辛苦，突然無法工作的徬徨無助、失落情緒，擔心害怕無法返回職場等心理壓力，從家庭照顧者變成需要其他家人照顧的角色轉變，對職災勞工而言，因職災所造成的身心壓力非三言兩語所能形容，甚至有些職災勞工難以走出創傷恐懼、失能而無法再度返回職場，因此心理支持及正向經驗分享是迫切需求的課程。

職災個管員為協助職災勞工，增加其復工的動力，抒發身心壓力並強健心靈支持，每年舉辦復工導向的支持團體活動，邀請個案攜眷一起參與。今日由寬欣心理治療所專業團隊安排創傷療癒課程，讓職災勞工理解職災事件的身心情緒變化、如何照顧自己的身心，並且找到自己的人我調解，透過成員之間互動關懷與溫暖支持的氣氛，學習接納自身情緒，並正向看待創傷與修復經驗，也藉由親屬互動理解彼此心聲，感受家人給予的支持與力量。

王鑫基局長指出，一個職災勞工代表一個家庭，發生職災事件影響的不僅是勞工本身，連帶家人都會受到影響，因此勞工局每年辦理職災勞工及其家屬支持團體課程，希望藉由情緒支持、認知調適等心理重建處遇介入，協助職災勞工提升重返職場的信心，家屬也可獲得身心照顧，創造正向的互動經驗，落實黃偉哲市長「希望家園」施政理念的美好真諦，為職災勞工及勞動市場共創雙贏的局面。