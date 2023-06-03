　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

重返職場有信心　台南復工成長團體幫助職災勞工　

▲台南市勞工局為協助職災勞工重返職場，舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」兩天一夜課程，邀請職災勞工及其家屬共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局為協助職災勞工重返職場，舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」兩天一夜課程，邀請職災勞工及其家屬共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為協助職災勞工重返職場，連續8年辦理職災勞工復工支持團體活動，3日勞工局在台糖柳營尖山埤渡假村舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」兩天一夜課程，邀請職災勞工及其家屬共同參與，運用團體心理治療方式互相鼓勵建立信心，為復工前作好準備。

▲台南市勞工局為協助職災勞工重返職場，舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」兩天一夜課程，邀請職災勞工及其家屬共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，遭遇職災的勞工，除了要面對個人身體的痛楚、肢體功能的障礙、持續醫療及復健過程的煎熬辛苦，突然無法工作的徬徨無助、失落情緒，擔心害怕無法返回職場等心理壓力，從家庭照顧者變成需要其他家人照顧的角色轉變，對職災勞工而言，因職災所造成的身心壓力非三言兩語所能形容，甚至有些職災勞工難以走出創傷恐懼、失能而無法再度返回職場，因此心理支持及正向經驗分享是迫切需求的課程。

▲台南市勞工局為協助職災勞工重返職場，舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」兩天一夜課程，邀請職災勞工及其家屬共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

職災個管員為協助職災勞工，增加其復工的動力，抒發身心壓力並強健心靈支持，每年舉辦復工導向的支持團體活動，邀請個案攜眷一起參與。今日由寬欣心理治療所專業團隊安排創傷療癒課程，讓職災勞工理解職災事件的身心情緒變化、如何照顧自己的身心，並且找到自己的人我調解，透過成員之間互動關懷與溫暖支持的氣氛，學習接納自身情緒，並正向看待創傷與修復經驗，也藉由親屬互動理解彼此心聲，感受家人給予的支持與力量。

▲台南市勞工局為協助職災勞工重返職場，舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」兩天一夜課程，邀請職災勞工及其家屬共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局為協助職災勞工重返職場，舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」兩天一夜課程，邀請職災勞工及其家屬共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市勞工局為協助職災勞工重返職場，舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」兩天一夜課程，邀請職災勞工及其家屬共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長指出，一個職災勞工代表一個家庭，發生職災事件影響的不僅是勞工本身，連帶家人都會受到影響，因此勞工局每年辦理職災勞工及其家屬支持團體課程，希望藉由情緒支持、認知調適等心理重建處遇介入，協助職災勞工提升重返職場的信心，家屬也可獲得身心照顧，創造正向的互動經驗，落實黃偉哲市長「希望家園」施政理念的美好真諦，為職災勞工及勞動市場共創雙贏的局面。

▲台南市勞工局為協助職災勞工重返職場，舉辦「職災勞工及其家屬支持團體」兩天一夜課程，邀請職災勞工及其家屬共同參與。（圖／記者林悅翻攝，下同）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／女記者訴被藍委「抱住我的頭親我」　國民黨發聲了
快訊／藍首長也被爆性騷！　現在是立委
5億高中男「手有針孔頸見勒痕」　檢方回應了
快訊／口罩男正妹妻發聲：絕不再婚！
淹水了！深度達30cm　制水閘門卻未開
豪大雨還沒停！15縣市警戒到入夜　下周連4天「藍番薯」
快訊／蔡阿嘎鞠躬道歉！　在日「失格行徑」一次回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

清潔隊員整理回收物...驚見現金紅包袋　拾金不昧金額曝光

東港東隆宮大總理鄭春忠捐450萬消防車　盼救災神助攻

屏縣府聯手知名烘培業　台北行銷愛文芒果｢戀愛生吐司｣

雲林六房媽過爐　縣長張麗善祈福...恭送媽祖搬家

重返職場有信心　台南復工成長團體幫助職災勞工　

新北蘆洲建商捐贈公益獎學金「8校受益」侯友宜大讚：改變的力量

視覺與味覺兼具沁涼體驗　Xpark+全家推出藍色海洋風霜淇淋

高雄人周末開逛！愛河350m市集好評再延長　爽嗑120攤美食手作

元智藝設系畢業展「輻射源」　6／3濕地 Venue 展出

桃園2023石觀音文化節登場　副市長蘇俊賓：持續推廣在地文化

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實：遺體有多處他殺跡證

紐約地鐵遇2乘客吵架　男淡定吹薩克斯風助興

誤會柵欄固定...直接騎出去　「陷阱突降」後座急下腰躺平

清潔隊員整理回收物...驚見現金紅包袋　拾金不昧金額曝光

東港東隆宮大總理鄭春忠捐450萬消防車　盼救災神助攻

屏縣府聯手知名烘培業　台北行銷愛文芒果｢戀愛生吐司｣

雲林六房媽過爐　縣長張麗善祈福...恭送媽祖搬家

重返職場有信心　台南復工成長團體幫助職災勞工　

新北蘆洲建商捐贈公益獎學金「8校受益」侯友宜大讚：改變的力量

視覺與味覺兼具沁涼體驗　Xpark+全家推出藍色海洋風霜淇淋

高雄人周末開逛！愛河350m市集好評再延長　爽嗑120攤美食手作

元智藝設系畢業展「輻射源」　6／3濕地 Venue 展出

桃園2023石觀音文化節登場　副市長蘇俊賓：持續推廣在地文化

一起畢業！美麻州高中「15對雙胞胎+1對三胞胎」　畢業紀念冊占2頁

霍爾回一軍需要時間　樂天續找更強新洋投

玉山盃／把痛忘掉！張趙紘帶傷開轟奪打點獎　U18有疑慮

台灣已有197名合格公共衛生師！　今成立公會為「亞洲第一」

衝超商開吃！龜記「紅柚翡翠」、「秀水旺梨春」變冰棒了　任2支0元起

商場狂殺2女事件後...又一名港男持雙刀驚嚇鄰居　警持盾牌攻堅

快訊／女記者訴被藍委「抱住我的頭親我」　國民黨：絕不會護短

遭男司法人員拉住手不放！　游淑慧曝「被性騷」過程籲：建立制度

清潔隊員整理回收物...驚見現金紅包袋　拾金不昧金額曝光

陳昇唱一半突跌落舞台！　「傷勢曝光」還原驚險過程

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

地方熱門新聞

男遭女騎士撞　車內廣播喊：Amazing

創新低！基隆111坪透天厝法拍「底價16萬」

高雄人周末開逛！愛河市集爽嗑美食

桃園徵才活動6/13釋2500職缺

高虹安滿意度破六成　市府：虛心傾聽民意

桃園2023石觀音文化節登場

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

南消一大隊結合華新麗華公司辦企業自主防災演練

即／一中32年「地標麥當勞」熄燈

疑情關難過　國二資優女在校墜樓

雲林警局打詐微電影大螢幕上映

新北蘆洲建商捐贈公益獎學金「8校受益」侯友宜大讚：改變的力量

17年前罹口腔癌...吞嚥困難驗出喉癌

清潔隊薪水40K！　63名碩士報考

更多熱門

相關新聞

換車道連撞護欄！賓士車凹了…73歲伯無傷

換車道連撞護欄！賓士車凹了…73歲伯無傷

國道1號南下328.5公里台南仁德路段，昨（2）日上午一輛老賓士車疑似變換車道不慎、先衝撞外側護欄後再往內側護欄撞去，車輛左右車身都被撞凹，但車上的73歲陳姓男駕駛卻緩緩自行開門下車，幸運毫髮無傷。

犧牲愛女換全台行人安全　女童父悲喊「值得」

犧牲愛女換全台行人安全　女童父悲喊「值得」

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

轎車離奇泡魚塭！副駕駛座驚見1男屍

轎車離奇泡魚塭！副駕駛座驚見1男屍

即／台南永康火警　驚傳嬰兒受困

即／台南永康火警　驚傳嬰兒受困

關鍵字：

職場台南復工成長團體職災勞工　

讀者迴響

熱門新聞

嘉義女持刀殺死爸爸　吞不明藥物送醫

蔡阿嘎拍片「日本難吃5連鎖店」被炎上！網列5點怒了

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

《魷魚遊戲》被揪出「假拍畫面」！工作人員全沒發現

變頻冷氣這麼神？「4點超重要」會讓你哭

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

女棉被悶死老父　兄回家見屍崩潰

只有8天！全家突推出「隱藏優惠」

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

國家警報響了！15縣市豪大雨特報　1地雷雨超猛烈

孫生再槓小哥哥艾理　三字經互嗆

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

左左右右國中畢業了！

更多

最夯影音

更多
白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方
爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面