台南女童遭撞亡…重傷母坐輪椅現身告別式　見愛女甜笑遺照頻拭淚

記者林悅、黃資真／台南報導

台南北區成功路口5月8日一對母女過馬路遭左轉車撞上，釀成3歲女童慘死，母親重傷的慘劇，引發外界不捨。今(3)日是女童告別式，重傷母親經過近1個月的治療，撐著病體坐輪椅出席，看著愛女的照片不斷拭淚。

▲台南女童過馬路遭撞死，今天舉行告別式，重傷母親坐輪椅出席。（圖／記者林悅攝，下同）



余父今天早上在台南市立殯儀館替女兒舉行告別式，現場放著一整片的照片紀念牆，擺滿好幾排玩偶、花束與氣球，還掛著一張父母對女兒說的話，句句都充滿了對愛女的思念與不捨。

▲▼告別式現場擺著各種玩偶、玩具與花束。



余妻住在加護病房治療期間，得知女兒死訊，悲痛不已，但她努力挺過多次開刀，加上將近1個月的休養，一早也坐著輪椅出現，希望親自送女兒最後一程，但她看到現場滿滿的回憶照片，眼淚又控制不住的流下。

台南市長黃偉哲也現身告別式，獻花致意，但肇事的杜姓孕婦今天並未現身。

▲台南市長黃偉哲出席。



該起車禍發生在5月8日上午9時許，李姓母女倆走在斑馬線上穿越路口時，杜姓孕婦開車欲左轉，自稱遭A柱擋住視線，直接撞上母女2人，女童當場被輾過身亡，母親則是肋骨骨折、嚴重內出血，多次開刀撿回一命，案發後引來外界對於車輛禮讓行人的議題討論，各地警察單位更嚴格查緝「未禮讓行人」的違規行為，希望擺脫「行人地獄」的惡名。