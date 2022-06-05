618買什麼？聯合利華「超級品牌日」快閃4天 邀「炎P」開直播搶獨家優惠

▲從不沾手的洗衣球、強調機能感的洗護髮品、囊括多種精油的香氛沐浴乳，到強調醫美保養等級的精華產品與神經醯胺原液，想要一次購齊生活必需品，就得鎖定momo「超級品牌日」推出的超激省組合與優惠。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

疫情下的消費新趨勢！隨著防疫意識開始融入生活，在科技帶動下，消費選擇也有更多便利的方式！像是疫情期間，不少網友就讚嘆，電商業績直線上升不是沒有原因，畢竟不想出門面對染疫風險，動動手指就能輕鬆下單，電商龍頭momo結帳金額490元就能免運，坐在家等貨運公司來敲門就好。因此最近還有網友笑說，「自從老爸老媽學會網購後，聽到一點漲價風聲就會趕緊上網補貨，比我還會用」、「真的！5月剛繳的稅，在momo逛一圈就輕鬆賺回來了」。至於近期最被網友期待的超級品牌日，就是旗下擁有眾多大牌的「聯合利華」！此次6/6～6/9限時4天的活動，首日還會請到炎亞綸a.k.a.炎P在FB直播，讓會員跟粉絲都超期待即將宣布的超殺組合和優惠。

《ETtoday東森新聞雲》記者率先整理一份最強攻略，此次「超級品牌日」從防疫清潔到醫美等級的宅家保養，都個別祭出了獨家組合甚至贈品優惠，別忘了把握這一檔媲美電商週年慶的獨家優惠。

大家都在買什麼：防疫抗菌類

隨著世界各國包括台灣走向與病毒共存，日常生活更要加強防疫，像是上班上課後的衣物，不妨就交給百位醫師推薦，主打能抵抗99.99%冠狀病毒和流感病毒的「白蘭4X酵素極淨洗衣球」。目前主要傳播在台灣的病毒為生命力強大的Omicron，清潔方面更需要提升到2.0的準備，除了令人聞之色變的冠狀/流感病毒，其中的「除菌除蟎」配方，經品牌實測也能洗淨99%的細菌、塵蟎過敏原與PM2.5。設計上更只要視洗衣量，一次把1~2顆洗衣球投入洗衣槽，不沾手、也不怕黏膩，就能開始進行洗程，把家事做得更有效率！

▲▼擺脫過去倒洗衣精容易沾黏的困擾，一桶一顆洗衣球，就能在防疫期間抵抗冠狀病毒和流感病毒，讓洗衣過程省力更有效率。

大家都在買什麼：髮品洗護類＋療癒洗沐類

近來超吸睛的「麗仕髮的補給胺基酸洗護系列」，以全新的科研機能風格令人眼睛一亮！品牌以「機能飲」的概念出發，主打全系列在日本製造，洗髮精系列皆無添加合成著色劑、矽靈和Parabens防腐劑，洗淨秀髮的同時，黃金比例複合式胺基酸還能從髮芯到髮根補給滿滿養分。值得一提的是，2022全新配方「冰河水胺基酸洗護系列」也在此次超品日的行列中，這款由日本團隊專為台灣量身打造的洗護系列，特別以「羅莎峰冰河水x法國火山泥萃取」獨家配方，溫柔洗去深層的髒污油垢，還給秀髮由裡到外的全面清爽，同時再透過神經醯胺深入頭皮補水保養，為頭皮容易出油但髮絲乾枯的失衡問題祭出解決方案，往油水平衡的目標邁進。

▲日本製的「麗仕髮的補給胺基酸洗護系列」共有4種洗護功能，無論是細軟扁塌髮、染燙受損髮、脆弱易斷髮或是頭皮出油體質，都能靠「髮的補給」換來一頭光、潤、彈的強韌秀髮。

同時在洗浴界享有「極致奢華代表」頭銜的麗仕，最火品項「麗仕精油香氛沐浴乳」在超品日當然也不能缺席，誰都想要在洗浴時被細緻泡沫、質感香氛滿滿療癒，同時還能讓浪漫香氛綿延到枕榻間甚至陪著到工作崗位上，持續為自己襯托出迷人氣息！「麗仕精油香氛沐浴乳」最迷人之處在於共有3大系列12種香氛調性，可為當下的心情自由選擇，其中最熱銷的媚惑幽香、日本櫻花、水嫩柔膚、綠茶白桃和青檸橙花，一次全包就可以同時享有持久精油香氣、玻尿酸美肌保養以及清爽加倍的柔膚體驗。

▲「麗仕精油香氛沐浴乳」主打精油香氛、柔膚香氛和清爽香氛3系列，無添加Parabens防腐劑，洗後肌膚滑順咕溜，同時還能留下「回頭率大增」的質感香氣。

大家都在買什麼：醫美保養類

有沒有聽過韓國醫美級保養AHC？沒有的話必須要趁機買一波！韓國超火紅的新品「AHC超能A醛賦活緊緻組」，從目測的肌齡開始救起。佔據熱銷排行榜的超能A醛賦活系列，終於迎來下殺價，這次特別推出「A醛緊緻精華+修復霜」組合，以複方親膚植萃修護敏感肌，更採用「親膚微脂囊科技」包覆獨家成分，潤澤肌膚的同時也把時間凝結在一瞬。包裝設計特別採用真空形式，讓A醛在上臉前都能保持活性，每次精準取用都能為肌膚帶來全面賦活能量。

▲「AHC超能A醛賦活緊緻組」一次幫消費者收齊明星商品，並鎖定全臉6大部位的肌膚問題，力求將獨家成分滲透肌底，將肌膚重新養得Q彈嫩亮。

疫情期間，是不是不敢回去醫美診所進行還沒做完的高規格療程？別擔心，超級品牌日除了韓國醫美外，日本原液專家品牌Tunemakers渡美 重磅推出「神經醯胺前導原液200」2入的超誘人組合！全系列日本製的「原液」被視為是精華中的精華，尤其是此款「神經醯胺200」，是以日本奈米微粒化技術，從嚴選米糠中萃取出高濃度原液，因此建議做為第0步的前導保養，能率先修復肌膚問題，讓健康肌膚能吃進去後續的保養。

▲做為日本原液專家品牌「Tunemakers渡美」旗下的明星商品，「神經醯胺前導原液200」強調以「200%的高濃度」做為早晚保養的第0步前導作業，以單純成分鞏固肌膚、開啟穩定吸收後續保養品的第一步。



超級品牌日活動再加碼！目標拿回30％回饋

久久才來一回的「聯合利華 x momo」超級品牌日活動，預計從6/6開始至6/9結束，若想賺到最大值優惠，建議事先看好品項，設定好開賣當天的鬧鐘，免得搶輸別人只能後悔莫及。

白蘭4X酵素極淨洗衣球

超品日期間推出限量大包裝，一顆不到5元，6/6買2組再加贈100mo幣

麗仕髮的補給胺基酸洗護系列

超品日期間4種口味任選，3入下殺859元同享櫸木氣墊按摩梳1把、麗仕沐浴乳水嫩柔膚（200ML）3瓶限定好禮，6/6加碼再贈100mo幣

麗仕精油香氛沐浴乳

超品日期間任選5入，優惠549元，即享麗仕沐浴乳（200ML）5瓶限定好禮，6/6當日再加碼50mo幣

AHC超能A醛賦活緊緻組

超品日期間推出組合內含（A醛精華x 2、A醛緊緻霜x 1），直接下殺1,650元，現賺2,100元

Tunemakers渡美 神經醯胺前導原液200

超品日期間2入市價3500元，比對折還低的下殺優惠價只要1699元，再送20G保濕水

除了超優惠商品，超品日另有4大活動優惠，活動期間只要下單，就有1名幸運兒能獨得2萬紅利金，滿1,299元門檻資格再登記，就送15%回饋，最高回饋250mo幣。讓人最有感的還有「滿額折扣」，指定品項滿999折100、指定品項滿2000直接折250。不過，想要榮登超品日的「回饋王」，還是建議刷momo卡或鎖定指定銀行加碼，只要買滿2,000元以上，就有機會拿回30％超高回饋，成為不被疫情耽誤的消費紅利小天才。詳情請上活動頁面

必買推薦1 防疫清潔更要省力有效率：白蘭4X酵素極淨洗衣球除菌除蟎袋裝 狂降4.3元/顆

必買推薦2 機能型洗護髮品，還給秀髮光潤彈：麗仕髮的補給胺基酸洗護髮組 最高可省914元

必買推薦3 買5送5不如直接下單一年份：麗仕精油香氛沐浴乳 買5大沐浴送5小沐浴，最高可省891元

必買推薦4 對抗時間與地心引力：AHC超能A醛賦活緊緻組 3瓶明星商品買就賺2100元

必買推薦5 幫早晚保養加入第0步前導步驟：Tunemakers渡美 神經醯胺 激省1699元（原價3500元），搶得快才有加贈保濕水20g

