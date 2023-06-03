　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

落實ESG政策　邑昇簡榮坤董事長率百名員工眷屬環保淨灘

▲邑昇簡榮坤董事長率百名員工眷屬環保淨灘

▲邑昇實業簡榮坤董事長(左)率百名員工眷屬環保淨灘。（圖／邑昇實業提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為落實環境保護與企業社會責任，位於桃園市龜山區的邑昇實業董事長簡榮坤、總經理李上治領軍，3日率領集團旗下員工及眷屬約百人，進行貢寮東興宮前海灘進行公益淨灘活動，以實際行動為地球環境保護投注心力，期能樹立綠色企業典範。

董事長簡榮坤表示，邑昇領先業界，於2022年發行首版企業永續報告書，同時旗下事業群亦受惠早期並持續投入ESG之優勢，LED自行車燈事業能成功打進歐美市場，亦成為e-bike電動輔助自行車順利推進歐盟之重要因素之一；為不讓ESG淪為口號與紙上作業，今日帶領集團同仁與眷屬逾百人，前往貢寮進行淨灘活動，善盡企業社會責任。

▲邑昇簡榮坤董事長率百名員工眷屬環保淨灘

簡榮坤說，邑昇秉持「企業取之社會，用之於社會」的回饋理念，將獲利轉化為對社會和環境的關懷，致力整合資源與永續經營，持續站在企業公民最前線，發揮企業的力量，以實踐公益精神。

▲邑昇簡榮坤董事長率百名員工眷屬環保淨灘

近年來全球不斷關注環保與永續經營議題，聯合國與歐盟亦積極呼籲全球企業應落實ESG，台灣各大企業亦紛紛投入回饋社會與保護地球的環保行動，為喚起更多社會大眾對地球暖化、環境保育的重視，邑昇今年員工活動以此為主軸，期許以舉辦淨灘活動的方式，讓參與的同仁及眷屬們對垃圾分類有更清楚的概念，並加強海洋保育宣導，以實際行動及教育促成每個人平時行為的改變，為台灣優美的海岸線盡一份心力，也呼籲社會大眾重視已遭嚴重破壞的海洋生態。

在超過百人的努力，完成了可觀的淨灘成果。這次的成果讓同仁們感嘆，不能圖一已之便就製造垃圾造成污染，也確實體認到只要每個人盡一點力量，做好廢棄物減量、資源再利用、再循環，以達到環境永續發展，還原海岸線美麗的面貌、讓地球更美好。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
Jisoo確診缺席演唱會發聲了！　IG長文致歉
快訊／美國與加拿大軍艦今通過台海　國防部證實了
女偶像硬灌粉絲「洗碗精」口吐白沫狂嘔！惡劣影片瘋傳
酸痛貼布「別貼超過2部位」！　醫示警：增加腎臟負擔
家中出現「會動水泥塊」！繁衍快還會吃衣服　內行人教1招消滅牠
獨／網友捕獲「神似綠茶」醉男睡倒路邊　本人親自回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

響應2023世界無菸日　台東縣長饒慶鈴籲遠離菸品

落實ESG政策　邑昇簡榮坤董事長率百名員工眷屬環保淨灘

中原大學睽違3年畢業典禮　張善政：充實人生每1分鐘

打造族群共融　桃園辦理新住民＋原住民講座及DIY教學

清潔隊員整理回收物...驚見現金紅包袋　拾金不昧金額曝光

東港東隆宮大總理鄭春忠捐450萬消防車　盼救災神助攻

屏縣府聯手知名烘培業　台北行銷愛文芒果｢戀愛生吐司｣

雲林六房媽過爐　縣長張麗善祈福...恭送媽祖搬家

重返職場有信心　台南復工成長團體幫助職災勞工　

新北蘆洲建商捐贈公益獎學金「8校受益」侯友宜大讚：改變的力量

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

輪椅女孩畢業帶愛犬領證書　校長驚喜掏出第2份給狗狗

美女董娘「百萬婚戒」遺失！　清潔工拾獲驚：以為是玩具

紐約地鐵遇2乘客吵架　男淡定吹薩克斯風助興

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實：遺體有多處他殺跡證

誤會柵欄固定...直接騎出去　「陷阱突降」後座急下腰躺平

響應2023世界無菸日　台東縣長饒慶鈴籲遠離菸品

落實ESG政策　邑昇簡榮坤董事長率百名員工眷屬環保淨灘

中原大學睽違3年畢業典禮　張善政：充實人生每1分鐘

打造族群共融　桃園辦理新住民＋原住民講座及DIY教學

清潔隊員整理回收物...驚見現金紅包袋　拾金不昧金額曝光

東港東隆宮大總理鄭春忠捐450萬消防車　盼救災神助攻

屏縣府聯手知名烘培業　台北行銷愛文芒果｢戀愛生吐司｣

雲林六房媽過爐　縣長張麗善祈福...恭送媽祖搬家

重返職場有信心　台南復工成長團體幫助職災勞工　

新北蘆洲建商捐贈公益獎學金「8校受益」侯友宜大讚：改變的力量

大熱天穿破洞褲！妹子美腿「曬成二度燙傷」　紅腫慘況曝光

0.2元也不想繳！澳洲房客少付租金稱「四捨五入」　房東苦惱求助

Jisoo確診缺席演唱會發聲了！　IG長文致歉「沒有遵守承諾，很心痛」

響應2023世界無菸日　台東縣長饒慶鈴籲遠離菸品

快訊／美國與加拿大軍艦今通過台海　國防部：由南向北行駛

曾直播大吵…李芷婷分手9個月認「戀愛腦爆了」！　罕鬆口提前任

瑞芳幼坑瀑布虎頭蜂螫傷1男1女　警消急拉封鎖線管制步道

洪佩瑜入圍8項倒地痛哭！　合作「金曲獎造浪者」嗨喊：賺到了

直擊／企鵝妹獻出第一次　現身三創暗黑快閃店：最愛大反派莉莉絲

落實ESG政策　邑昇簡榮坤董事長率百名員工眷屬環保淨灘

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

地方熱門新聞

男遭女騎士撞　車內廣播喊：Amazing

創新低！基隆111坪透天厝法拍「底價16萬」

高雄人周末開逛！愛河市集爽嗑美食

清潔隊員拾金不昧　待失主認領

高虹安滿意度破六成　市府：虛心傾聽民意

桃園徵才活動6/13釋2500職缺

桃園2023石觀音文化節登場

新北蘆洲建商捐贈公益獎學金「8校受益」侯友宜大讚：改變的力量

17年前罹口腔癌...吞嚥困難驗出喉癌

即／台東縣宣布2鄉「明天停班停課」

即／一中32年「地標麥當勞」熄燈

南消一大隊結合華新麗華公司辦企業自主防災演練

疑情關難過　國二資優女在校墜樓

雲林警局打詐微電影大螢幕上映

更多熱門

相關新聞

迎接422　中央大學80名教職員工環保淨灘

迎接422　中央大學80名教職員工環保淨灘

迎接422「世界地球日」，中央大學21日舉辦「珍愛地球‧環保淨灘」活動，在學務長林沛練學務長和總務長楊智斌的共同帶領下，近80名教職員工前往永安漁港北段展開公益淨灘活動，期許將環保意識深耕於我們的日常生活之中，一同追求環境永續發展。

關鍵字：

ESG政策邑昇實業簡榮坤環保淨灘

讀者迴響

熱門新聞

嘉義女持刀殺死爸爸　吞不明藥物送醫

蔡阿嘎拍片「日本難吃5連鎖店」被炎上！網列5點怒了

即／氣象局凌晨發11縣市豪大雨特報

台南女童遭撞亡　母坐輪椅現身頻拭淚

《魷魚遊戲》被揪出「假拍畫面」！工作人員全沒發現

變頻冷氣這麼神？「4點超重要」會讓你哭

孫生再槓小哥哥艾理　三字經互嗆

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

只有8天！全家突推出「隱藏優惠」

女棉被悶死老父　兄回家見屍崩潰

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

國家警報響了！15縣市豪大雨特報　1地雷雨超猛烈

更多

最夯影音

更多
白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方

白虎伸短手手撈「掉水裡玩具」　在岸邊看它漂走無奈互咬對方
爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

爸要4歲女兒一人看家　她暴怒問：怎照顧自己

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

配偶拒還30筆土地權狀　律師：遺體有他殺跡證

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

蔡依林真的在做新專輯：0.5成了　「記者用她當角色名」笑翻喊加油

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

台南水產店被步槍射20多發　警轟3槍！歹徒屁股中彈倒地

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面