落實ESG政策　邑昇簡榮坤董事長率百名員工眷屬環保淨灘

▲邑昇實業簡榮坤董事長(左)率百名員工眷屬環保淨灘。（圖／邑昇實業提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為落實環境保護與企業社會責任，位於桃園市龜山區的邑昇實業董事長簡榮坤、總經理李上治領軍，3日率領集團旗下員工及眷屬約百人，進行貢寮東興宮前海灘進行公益淨灘活動，以實際行動為地球環境保護投注心力，期能樹立綠色企業典範。

董事長簡榮坤表示，邑昇領先業界，於2022年發行首版企業永續報告書，同時旗下事業群亦受惠早期並持續投入ESG之優勢，LED自行車燈事業能成功打進歐美市場，亦成為e-bike電動輔助自行車順利推進歐盟之重要因素之一；為不讓ESG淪為口號與紙上作業，今日帶領集團同仁與眷屬逾百人，前往貢寮進行淨灘活動，善盡企業社會責任。

簡榮坤說，邑昇秉持「企業取之社會，用之於社會」的回饋理念，將獲利轉化為對社會和環境的關懷，致力整合資源與永續經營，持續站在企業公民最前線，發揮企業的力量，以實踐公益精神。

近年來全球不斷關注環保與永續經營議題，聯合國與歐盟亦積極呼籲全球企業應落實ESG，台灣各大企業亦紛紛投入回饋社會與保護地球的環保行動，為喚起更多社會大眾對地球暖化、環境保育的重視，邑昇今年員工活動以此為主軸，期許以舉辦淨灘活動的方式，讓參與的同仁及眷屬們對垃圾分類有更清楚的概念，並加強海洋保育宣導，以實際行動及教育促成每個人平時行為的改變，為台灣優美的海岸線盡一份心力，也呼籲社會大眾重視已遭嚴重破壞的海洋生態。

在超過百人的努力，完成了可觀的淨灘成果。這次的成果讓同仁們感嘆，不能圖一已之便就製造垃圾造成污染，也確實體認到只要每個人盡一點力量，做好廢棄物減量、資源再利用、再循環，以達到環境永續發展，還原海岸線美麗的面貌、讓地球更美好。