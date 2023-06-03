高雄人周末開逛！愛河350m市集好評再延長　爽嗑120攤美食手作

▲上週愛河市集強勢回歸，吸引超過3萬人開逛。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄愛河改善工程完工後，廣受好評的愛河市集也於上周末強勢回歸，吸引超過3萬人共襄盛舉。這周末和下周末同樣也有市集，攤位將綿延350公尺，每場都有超過120攤風格美食、原創手作，讓你沿岸賞景，又能吃得過癮！

呼應市府「海洋派對」系列活動這周在愛河登場，觀光局特別將愛河市集延長為連續3個周末(5/27-28、6/3-4、6/10-11)下午2點至晚上9點舉辦。

▲愛河市集街頭藝人表演和駐唱，吸引家庭和情侶民眾駐足觀賞。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局長高閔琳表示，這次的愛河市集長達350公尺，包括2個定點的街頭藝人表演和歌手駐唱，每場有超過120攤各式特色風格餐飲及原創手作等等。此外，愛河畔的啤酒花園也同步推出優惠，內容非常多元精彩。

一向在愛河市集超人氣的指標人氣店家在這周末皆有共襄盛舉，像是在高雄新光路上已開立11年、常有加拿大人前來品嚐療癒思鄉美食的知名加拿大餐廳「Yaletown Bistro耶魯小鎮」，特別帶來特選大塊牛前胸肉低溫醃製的「蒙特婁煙燻牛肉」和各式加拿大食材搭配在地新鮮蔬食料理。

而位在高雄青年路上的「加樂小廚」，八成以上食材都取用於澎湖海島，每到用餐時間幾乎坐滿客人，這次更為了市集推出便於攜帶的料理，讓傳統海鮮料理不只是大盛合菜也可以小而精緻。

▲▼愛河啤酒花園木屋造型及露天座位區，供應各式德國道地啤酒和家常料理。（圖／記者許宥孺翻攝）

另外位於高雄市電影館前，以德國巴伐利亞鄉村木屋造型打造、在燈泡點綴下非常浪漫的「愛河啤酒花園」，主推德國家常料理和道地啤酒，每到周末總有幾桌外國朋友，也非常適合情侶和家庭朋友共同聚餐。愛河啤酒花園也因為在愛河市集範圍同步推出優惠，即日起至6/30在店家臉書或IG打卡送爆米花一份，紅點手工精釀生啤買大送小。

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