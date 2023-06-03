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400多人驚收「罹癌通知書」　美生技公司急澄清：搞錯了

▲▼美國生技公司GRAIL向患者誤發罹癌通知。圖為該公司最知名產品血液檢測系統「Galleri」，能夠在症狀出現之前，檢測出50多種癌症。（圖／翻攝自Facebook／Galleri）

▲美國生技公司GRAIL向患者誤發罹癌通知。（示意圖／翻攝自Facebook／Galleri）

記者吳美依／綜合外電報導

美國加州生技公司GRAIL於2日坦承，向408名患者錯誤地發送「罹癌通知信」，但在意識到疏忽之後，已於36小時內緊急聯繫患者，並且澄清這起烏龍事件。

《路透》及《福斯新聞》等外媒報導，GRAIL成立於2015年，專門研發早期癌症篩檢方式，迄今最成功產品是血液檢測系統「Galleri」，能夠在症狀出現之前，檢測出50多種癌症。

GRAIL聲明，患者在5月10日至18日收到誤發的罹癌通知，其中超過一半的人根本還沒接受「Galleri」血檢，最終所有人都透過電話、電子郵件或書信聯繫告知錯誤。

▲▼全球最大基因測序公司Illumina總部位於美國加州聖地牙哥，旗下生技公司Grail研發出癌症血液檢測系統「Galleri」。（圖／翻攝自Facebook／Illumina, Inc.）

▲GRAIL母公司是全球最大基因測序公司Illumina，總部位於加州聖地牙哥。（圖／翻攝自Facebook／Illumina, Inc.）

GRAIL表示，這次事件與「Galleri」的錯誤檢測結果無關，也沒有患者受到傷害，或遭洩露隱私或個資。根據了解，GRAIL的遠端醫療承包商PWNHealth軟體出現問題，才會無意間觸發通知機制，該軟體目前已被停用。

聲明寫道，「身為一間以患者為中心的公司，GRAIL嚴肅看待我們確保可靠性、精準檢測結果及患者最高品質體驗的承諾。對此。GRAIL有許多品管程序，以確保『Galleri』檢測結果符合我們對於可靠性及精準度的嚴格要求。」

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