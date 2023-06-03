81歲老翁被蜜蜂狂螫3小時！　醫生「拔出200根毒刺」救回一命

▲81歲的阿莫斯（Carl Amos）被蜜蜂狂螫3小時後撿回一命。（圖／翻攝自GoFundMe）



記者張方瑀／綜合報導

美國奧克拉荷馬州一名81歲老翁日前在家中花園遭蜜蜂攻擊，由於他轉身逃離時摔倒，導致右臀部骨折無法起身，而他就這樣躺在地上被蜜蜂猛螫3個小時，直到路人經過替他叫救護車，而他獲救時全身上下佈滿200多根毒刺，所幸搶救過後撿回一命。

根據CBS報導，現年81歲的阿莫斯（Carl Amos）上月底在家中的花園除草時，發現有幾隻蜜蜂在附近徘迴，所以他就拿起殺蟲劑噴灑，沒想到卻惹怒了蜜蜂。當時蜜蜂越聚越多，並開始朝他發動攻擊，而阿莫斯準備逃進屋時不慎摔倒，導致右臀骨折，讓他直接躺在地上無法動彈。

▲▼醫生從阿莫斯身上取出200多根毒刺。（圖／翻攝自GoFundMe）



阿莫斯回憶，「牠們鑽進了我的頭髮、耳朵和鼻子裡，我想我最好閉上嘴巴，不然那些蜜蜂會飛進我的嘴裡。」最後，阿莫斯就這樣躺在地上被攻擊了3個小時，才有一名路過的民眾發現，立刻叫了救護車將阿莫斯送往醫院。

阿莫斯的女兒加薇（Heather Garvey）在募款網站GoFundMe上表示，醫生從父親身上取出200多根毒刺，花了3天的時間才清除完畢，後來也做了髖關節手術，雖然還無法起身行走，但幸運的是父親保住了一條命且精神狀況良好。

據了解，攻擊阿莫斯的蜜蜂是「非洲化蜜蜂」（Africanized bees），屬於較有攻擊性的亞種，體型也比一般歐洲蜜蜂還要大。