制度不合理？民進黨性騷擾連環爆　走申訴管道調查竟會曝光給媒體

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨性平事件連環爆。台北市議員何孟樺2日表示，過去擔任民進黨青年部主任時曾處理過相關案子，但過程非常挫折。她提到，依照黨中央的處理規定，性平會調查結果必須要「呈到中常會」，也代表要把案子公諸於媒體之前，「這整個性平機制是不是一定要上報到中常會、一定要整個當事人把事情鬧到讓所有媒體知道？」，呼籲黨中央檢討。

何孟樺回顧當時處理的狀況，當時一起告訴婦女部主任，也把相關證據呈給主任看，後來案子也有到副秘書長那邊。一開始這案子，同仁是想走性騷擾機制的調查程序，「但後來發現一個問題，黨中央應該要好好調整性騷擾機制是否可以好好保護當事人」。

何孟樺指出，當時的機制裡有一條，再最後調查結果必須要「呈到中常會」，也就是說當事人可能要面臨在媒體面前曝光，這是當時完全不想面對到的，也因此後續處理方式，黨中央希望能用比較務實的方法解決。

「我當時對於黨部的所作所為，希望能有更妥善的處理方法。」何孟樺一度哽咽，表示在跟副祕討論，還越級上報到秘書長，「後續我可能無法做得更多，每次想到這事件，就不斷想說，當初是我鼓勵我的同仁上報，希望可以讓他不要那麼擔心害怕，後來的結果卻好像很難給她很好的交代，這件事情我一直非常非常在意」。

何孟樺說，希望今天中央黨部一連串的事件，希望黨部能好好正視，不管是性平調查機制、受害者保護，真的不希望再看到有任何受害人，大家其實都非常愛護黨，因此希望不管是在自己或是這樣申報的行為會對黨造成傷害，「希望黨不要因為這樣的立場，讓當事人在整個過程中都充滿委屈」。

何孟樺指出，在沒有啟動調查機制的狀況下，黨部高層也有點為難，所以無法做非常妥適的處理，「這整個性平機制是不是一定要上報到中常會、一定要整個當事人把事情鬧到讓所有媒體知道？因為他們其實就是在黨部工作的黨工，大家沒有想要走到媒體第一線檢視生活」，也呼籲媒體朋友不要試圖去找到當事人，她已經離開政治圈，沒有想要到媒體第一線上，希望大家可以尊重當事人意願。