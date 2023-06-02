廢棄沙發挖出一塊31萬元黃金！　書桌裡也藏100張千元鈔

▲新北市清潔隊搬運丟棄大型家具。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

丟棄大型家具務必檢查！新北市清潔隊在一張廢棄的沙發隙縫中，發現一塊價值逾30萬元黃金，清潔隊員謝麗娜擔心失主著急，馬上向區隊及政風室報告，立刻將黃金送至派出所備案。新北市環保局長程大維表示，清潔隊員不為眼前利益所惑，持續在工作崗位上付出，為市民提供更乾淨美好的環境，足為表率。

清潔隊去年下半年共拾金不昧價值約56萬4,321萬元的黃金、手機及現金等物品，皆已移交各地派出所備案處理。程大維1日公開表揚去年下半年至今拾金不昧之清潔隊員及今年春節拒收餽贈金額前5名之清潔隊，分別由16位隊員及5位隊長代表受獎。統計112年春節期間總計拒絕669個餽贈紅包，共14萬2,892元，已全數捐予「新北市好日子愛心大平台」，幫助有急難之弱勢家庭，讓弱勢孩童能順利就醫、獲得溫飽並正常學習。程大維表示，清潔隊員不僅堅守崗位努力守護環境、熱情為民眾處理各式環境問題，更十分重視自身的廉潔。

▲板橋區清潔隊員謝麗娜拾獲黃金一塊，拾金不昧送交派出所。

本次拾獲物品價值最高者為板橋區清潔隊員謝麗娜，其在搬運廢棄沙發的過程中，於沙發靠墊深層縫隙拾獲一塊價值31萬4,000元的黃金，謝員表示，當日依照慣例檢查家具中是否有民眾誤丟或遺忘的東西時，在沙發縫隙裡發現竟有一塊黃金，謝員擔心失主著急，除向區隊及政風室報告外，也立刻將黃金送交海山分局江翠派出所備案。

拾獲現金金額最高者為新店區清潔隊員陳柏瑋、楊政輝、古百川，三位同仁在共同執行大型廢棄物家具清運時，在一張廢棄書桌內發現黏著一個袋子，裡面竟有100張千元鈔，總計10萬元，遂通報單位主管及政風室，並將鈔票送至新店分局碧潭派出所備案。

▲新北環保局公開表揚111年下半年度至今拾金不昧清潔隊員。

環保局說明，新北市長期以來運用各種管道向民眾宣導清潔隊收運「只收垃圾，不收紅包」，只要向辛苦的清潔隊員說聲「謝謝」，就是對他們最好的肯定。

環保局表示，清潔隊員將持續秉持為民服務、廉潔公益的精神與熱誠，守護新北市的環境，也呼籲民眾做好回收分類、垃圾減量，用行動代替包紅包支持隊員；民眾丟棄大型家具或是垃圾時，務必仔細檢查是否內含有貴重物品或現金，第一時間發現誤丟時，請立即通知所在區清潔隊，隊員將協助尋找遺失物品。