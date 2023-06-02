台南「棉花糖妹妹」遭父打手累睡馬桶旁　社會局出手了

▲在武聖夜市叫賣棉花糖的女童，因身體不適喊累，卻被父親動粗並累倒在廁所，警方及社會局介入查處，武聖武夜市也禁止再讓對方擺攤。（圖／示意圖，翻攝自武聖夜市臉書）

記者林悅、劉人豪／台南報導

台南一名在各大夜市叫賣棉花糖的女童，5月31日在武聖市喝賣時，因為身體不適喊累，卻被父親動粗，躲進公廁累倒在馬桶旁，引起關注。警方認為家長行為不當報請社會局介入，台南市社會局指出，會強制要求女童父親參與親職教育。

在台南各大夜市叫賣的「棉花糖妹妹」，被父親動粗躲進公廁累倒在馬桶旁，二分局獲報前往處理，並連繫女童陳姓父親（53歲），陳父表示，平時會帶10歲女兒到夜市擺攤，31日夜間因女兒身體不適哭鬧，有用手摀住嘴巴及打手制止哭鬧，後其女兒跑到夜市廁所內休息並因太累致睡著，二分局獲報前往處理，認為家長行為不當報請社會局介入，而聖武夜市也禁止「棉花糖妹妹」前來擺攤。

社會局指出，社工人員今(2)日一早確認女童正常到校上課，已請校方協助安排個別會談，釐清案發經過。經社工實地面訪檢視，女童身上未發現傷勢，據了解當日女童因手機使用習慣在夜市與父親發生爭執，並提出三具體作為。

一、案家曾為市府輔導個案，後續會再加強輔導訪視，提供案家教養資源，以提升其親職功能。社會局針對本次不當管教會強制要求女童父親參與親職教育。二、若父親不配合接受親職教育輔導，將依兒少法第102條處新臺幣3000元以上3萬元以下罰鍰，並得按次處罰至其參加為止。三、除主動介入案家服務，社會局也同步串聯學校、社區、警局、市場自治會等，建構更完整的社會安全網，落實日常關懷和即時通報作用。

社會局也特別呼籲，民眾一旦發現疑似受虐兒，可善用113通報、110報案，受理時通報者的身分資訊完全保密，同時也會保護疑似受虐兒的資訊。