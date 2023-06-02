台南武聖夜市「棉花糖妹妹」遭父毆...躲公廁睡覺　民眾心疼報警

▲在武聖夜市叫賣棉花糖的女童，因身體不適喊累，卻被父親動粗並累倒在廁所，警方及社會局介入查處，武聖武夜市也禁止再讓對方擺攤。（圖／示意圖，翻攝自武聖夜市臉書，下同）

記者林悅／台南報導

常在台南各大夜市叫賣棉花糖的女童，因獨自在人群中叫賣棉花糖，引起民眾非議，被民眾稱為「棉花糖妹妹」，向警方及社會局檢舉，之前已被小東、花園等夜市拒絕進入擺攤叫賣，不料，她5月31日深夜在武聖市喝賣時，因為身體不適喊累，卻被父親動粗，躲進公廁累倒在馬桶旁，二分局獲報前往處理，認為家長行為不當報請社會局介入，而聖武夜市也禁止「棉花糖妹妹」前來擺攤。

台南市警二分局第一時間聯繫女童陳姓父親（53歲），陳父表示，平時會帶10歲女兒到夜市擺攤，31日夜間因女兒身體不適哭鬧，有用手摀住嘴巴及打手制止哭鬧，後其女兒跑到夜市廁所內休息並因太累致睡著。

二分局認為陳父行為恐涉嫌兒少保護對女童有不當行為，已由二分局員警實施兒童少年保護通報社會局處置。另將與家防中心社工對該家庭建立聯繫管道，持續關懷女童之照顧情形。

警方指出，案發時警方到場查處，因陳父並非現行犯，警方只能依法通報社會局查處，警方將配合會同社會局相關查處作為，視社會局查處結果，如確認涉及違反兒少法相關法令，警方將依法偵查送辦。

據了解，2018年起，陳父帶女兒在夜市叫賣花糖，就常惹人爭議，之前在小東夜市、花園夜市都曾經發生過類似情形被民眾檢舉，因此小東、花園等兩個夜市管理單位就禁止父女檔擺攤叫賣，如今在武聖夜市又出狀況，武聖夜市管理單位指出，陳父他們是流動擺販，原本因為同情他們的處境讓他們擺攤，如今發生此事影響武聖夜市形象聲譽，從6月3日起禁止他們再去武聖夜市擺攤。

台南市政府社會局表示，本案獲報後，已先行連絡警察局了解案發情形，並指派社工員前往訪視調查。二分局警方則表示，將配合會同社會局傳喚陳父到案說明，再視調查結果決定是否送辦或安置。