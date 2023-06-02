快訊／綠性騷案連環爆！北市勞動局再發文　處置不當最高罰50萬

▲應曉薇質詢民進黨性騷案 。（圖／翻攝直播）



記者崔至雲／台北報導

民進黨今（2）日爆出第二件性騷案，台北市勞動局長高寶華下午在北市議會指出，勞動局將再次行文給民進黨中央，要求民進黨中央一定要儘速回報，若違反規定可處10萬元至50萬元罰鍰。

民進黨繼昨天爆發性騷吃案疑雲後後，今天又有女性前黨工在臉書控訴，自己被當時的部門同仁陳右豪性騷擾，當時的主管蔡沐霖卻沒有接住她，她最後只好拖著支離破碎的身軀，心死離開政治工作。

台北市議員應曉薇今天在台北市議會總質詢關心民進黨性騷案，她表示，連續兩天發生性騷吃案事件，北市府一定要儘速處理，不能因為不同黨派就不處理。

高寶華回應，昨天爆出的案子已行文給民進黨中央，要求他們5天內要回報處理情形，勞動部收到資料後，也會馬上啟動性平工作委員會，再來討論後續有何決議。應曉薇再問，那今天發生呢？高寶華說，今天的第二件案子也會儘速發文給他們。

高寶華局長表示，事業單位只要「知悉」員工有遭到職場性騷擾的情形，就應該立即處理，縱使員工已離職，甚或是案件已經進入司法程序，都應該有所作為，如員工認為雇主處理不當，經委員會審議後，就會被處罰最低新臺幣10萬元以上，最高50萬元以下罰鍰，還會被公布事業單位名稱與負責人姓名。

