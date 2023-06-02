快訊／女員工控長官「摸胸性騷擾」欲退休躲調查　高雄市府回應

記者賴文萱／高雄報導

綠色執政性騷擾醜聞又一樁！高雄市議員陳麗娜今（2）日下午陪同高市府一名受害女公務員家屬召開記者會，家屬指控市府局處官員午休時間性騷下屬，然而局處事後未有緊急保護措施、性平會處置不公。對此，高雄市政府回應表示，本案尚在調查中，近日即可完成調查，如果被申訴人涉及不法，市府定採嚴懲處分。

▲高雄市議員陳麗娜爆高雄官員性騷女下屬 。（圖／記者賴文萱攝）

陳麗娜今天陪同受害者先生出面控訴，消防局政風室主任今年3月31日上班午休時，突然關門、關電燈，對受害女下屬摸胸，當受害者驚慌站起來時，更用下體碰觸她。然而事發後，政風處卻沒有立刻隔離辦公室保護受害女子，雖然消防局有組成性平會，但調查成員卻加入加害者長官好友，導致她事發後2個月度日如年，飽受煎熬。

高雄市政府人事處今日表示，該案發生於工作場域，當事人4月11日提出性騷申訴後，消防局即依性別工作平等法和相關標準作業程序，4月12日通報人事處，會同政風處啟動調查並採取確保申訴人之有效措施。人事處說，依性別工作平等法規定，案件需於2個月內完成調查，本案尚在調查中，近日即可完成調查。如果被申訴人涉及不法，市府定採嚴懲處分。性平辦公室則表示，會針對相關局處處理本案過程有無疏失，介入調查。

人事處表示，當事人3月27日向消防局申訴遭主管言語咆嘯，後於4月11日提出職場性騷申訴。消防局受理性騷申訴後，即依性別工作平等法13條規定，採取補救措施，包括依據當事人要求，安排獨立的午休空間，並依申訴人的意願，調整其工作地點，並無民代所謂拖延兩個月都未處理。

市府人事處強調，有關職場性平案件的處置，皆依性別工作平等法和市府所屬機關學校性騷擾防治與申訴作業注意事項，在接獲申訴後七日內啟動調查。另一方面，消防局、政風處第一時間展開調查，並向人事單位通報，除由人事處依據員工協助方案關懷申訴人，政風處也遵照申訴人意願調職，作法合乎規定。

人事處表示，消防局調查小組七名成員中，女性代表有四人、男性三人，成員亦包括律師等專業人士。有關申訴人提出某小組成員應該迴避，專案小組今已同意予以更換。

有關陳議員指控5月8日消防局才啟動約詢，消防局澄清，該局4月11日受理後就啟動調查補救措施，並非以5月8日約談申訴人當天做為調查起始日。人事處還說，調查結果預計6月5日出爐，雖然被申訴人已申請退休，但不會影響調查，如有不法仍依規定懲處。

市府副秘書長兼性平辦公室執行長陳盈秀說，有關外界提出質疑，市府性平辦公室已經啟動調查，釐清本案處理過程有無疏失，也會要求各局處落實性平案件處理，實現職場性平。

▲高雄市議員陳麗娜爆高雄官員性騷女下屬 。（圖／記者賴文萱攝）

受害者先生今日出面痛斥，整個過程當中就是求助無門，太太在案發當下，基於自己公務人員身分不敢報案，但三不五時只要想到這件事，就會無來由哭泣。而且太太白天在辦公室上班時，還要遭受同儕議論、加害者主管的譏笑，回到家的情緒都是自己跟孩子在承受。

受害者先生說，他們都按照正常流程進行申訴，訴求很簡單就是要保護他老婆，但整個過程都讓他覺得心寒，而且申訴流程的冗長，他們已經等待了很久時間，真的很失望。

據了解，受害者3/31遭到性騷擾，4/11提出性騷擾申請書，消防局5/8才召開性騷擾調查會，此外，調查會出現成員不公問題，消防局直到5/30才詢問被害人是否要申請迴避。

受害者及家屬認為，市府性平會形同虛設，官官相護，調查公正性已經受到質疑，因此被害人已在5/30到警察局刑事告發政風主任，要循司法途徑爭公道。

陳麗娜指出，這件事雙方都是政風人員，政風是市府的督導單位，必須有最高的道德要求，如今政風主任性騷下屬，還想大事化小、粉飾太平，以後如何督導市府清廉市政？她要求陳其邁不要只會震怒，不要把性平辦當遮羞布，要求她勇敢公開真相，還當事人夫妻一個公道。