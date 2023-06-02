　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／女員工控長官「摸胸性騷擾」欲退休躲調查　高雄市府回應

記者賴文萱／高雄報導

綠色執政性騷擾醜聞又一樁！高雄市議員陳麗娜今（2）日下午陪同高市府一名受害女公務員家屬召開記者會，家屬指控市府局處官員午休時間性騷下屬，然而局處事後未有緊急保護措施、性平會處置不公。對此，高雄市政府回應表示，本案尚在調查中，近日即可完成調查，如果被申訴人涉及不法，市府定採嚴懲處分。

▲▼ 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市議員陳麗娜爆高雄官員性騷女下屬 。（圖／記者賴文萱攝）

陳麗娜今天陪同受害者先生出面控訴，消防局政風室主任今年3月31日上班午休時，突然關門、關電燈，對受害女下屬摸胸，當受害者驚慌站起來時，更用下體碰觸她。然而事發後，政風處卻沒有立刻隔離辦公室保護受害女子，雖然消防局有組成性平會，但調查成員卻加入加害者長官好友，導致她事發後2個月度日如年，飽受煎熬。

高雄市政府人事處今日表示，該案發生於工作場域，當事人4月11日提出性騷申訴後，消防局即依性別工作平等法和相關標準作業程序，4月12日通報人事處，會同政風處啟動調查並採取確保申訴人之有效措施。人事處說，依性別工作平等法規定，案件需於2個月內完成調查，本案尚在調查中，近日即可完成調查。如果被申訴人涉及不法，市府定採嚴懲處分。性平辦公室則表示，會針對相關局處處理本案過程有無疏失，介入調查。

人事處表示，當事人3月27日向消防局申訴遭主管言語咆嘯，後於4月11日提出職場性騷申訴。消防局受理性騷申訴後，即依性別工作平等法13條規定，採取補救措施，包括依據當事人要求，安排獨立的午休空間，並依申訴人的意願，調整其工作地點，並無民代所謂拖延兩個月都未處理。

市府人事處強調，有關職場性平案件的處置，皆依性別工作平等法和市府所屬機關學校性騷擾防治與申訴作業注意事項，在接獲申訴後七日內啟動調查。另一方面，消防局、政風處第一時間展開調查，並向人事單位通報，除由人事處依據員工協助方案關懷申訴人，政風處也遵照申訴人意願調職，作法合乎規定。

人事處表示，消防局調查小組七名成員中，女性代表有四人、男性三人，成員亦包括律師等專業人士。有關申訴人提出某小組成員應該迴避，專案小組今已同意予以更換。

有關陳議員指控5月8日消防局才啟動約詢，消防局澄清，該局4月11日受理後就啟動調查補救措施，並非以5月8日約談申訴人當天做為調查起始日。人事處還說，調查結果預計6月5日出爐，雖然被申訴人已申請退休，但不會影響調查，如有不法仍依規定懲處。

市府副秘書長兼性平辦公室執行長陳盈秀說，有關外界提出質疑，市府性平辦公室已經啟動調查，釐清本案處理過程有無疏失，也會要求各局處落實性平案件處理，實現職場性平。

▲▼高雄市議員陳麗娜爆高雄官員性騷女下屬 。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄市議員陳麗娜爆高雄官員性騷女下屬 。（圖／記者賴文萱攝）

受害者先生今日出面痛斥，整個過程當中就是求助無門，太太在案發當下，基於自己公務人員身分不敢報案，但三不五時只要想到這件事，就會無來由哭泣。而且太太白天在辦公室上班時，還要遭受同儕議論、加害者主管的譏笑，回到家的情緒都是自己跟孩子在承受。

受害者先生說，他們都按照正常流程進行申訴，訴求很簡單就是要保護他老婆，但整個過程都讓他覺得心寒，而且申訴流程的冗長，他們已經等待了很久時間，真的很失望。

據了解，受害者3/31遭到性騷擾，4/11提出性騷擾申請書，消防局5/8才召開性騷擾調查會，此外，調查會出現成員不公問題，消防局直到5/30才詢問被害人是否要申請迴避。

受害者及家屬認為，市府性平會形同虛設，官官相護，調查公正性已經受到質疑，因此被害人已在5/30到警察局刑事告發政風主任，要循司法途徑爭公道。

陳麗娜指出，這件事雙方都是政風人員，政風是市府的督導單位，必須有最高的道德要求，如今政風主任性騷下屬，還想大事化小、粉飾太平，以後如何督導市府清廉市政？她要求陳其邁不要只會震怒，不要把性平辦當遮羞布，要求她勇敢公開真相，還當事人夫妻一個公道。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》：即日起停職
快訊／蔡沐霖怒發聲明！「我不是翁文方但也不是趙昌澤」
第4位受害女現身！　民進黨「性騷風暴」一次看
小小瑜買台北房孝親　還沒交屋...父「腦血管破裂」過世
快訊／17:48發生規模4.5「極淺層地震」
ATM領4萬「少1動作慘哭」　妹子驚5000元不見！銀行不賠
快訊／高雄27歲男「墜樓身亡」　母崩潰痛哭
快訊／國道1號4車連撞「整台翻了」！　駕駛拋飛慘死
林襄差點惹怒曾國城！　徐乃麟急攔阻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

起底綠大老「咬傷女祕書奶頭」！怪她長得太漂亮...網炸鍋

雲林議長羈押78天「3百萬交保」！雙手抱拳喊：謝謝關心　快閃上車

洗衣店內偷衣服「直接穿走」　婦辯：我沒拿...監視畫面打臉

掃射台南水產店25槍　犯嫌「屁股中2槍」秒被逮...糗樣曝光！

天宇工業處分股權大利多　董事長家族狂買股票...內線交易遭約談

快訊／剛跟父母吵完架…高雄27歲男「墜樓身亡」！母崩潰痛哭

國1彰化段4貨車連環追撞　小貨車遭夾擊...駕駛拋飛車外慘死

靠山發浪音樂祭「女性不穿上衣貼胸貼免費」　議員怒轟：黑白來！

快訊／女員工控長官「摸胸性騷擾」欲退休躲調查　高雄市府回應

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

T.O.P正式切割BIGBANG：早就退團！　狂發報導截圖「塗掉團名」

疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

起底綠大老「咬傷女祕書奶頭」！怪她長得太漂亮...網炸鍋

雲林議長羈押78天「3百萬交保」！雙手抱拳喊：謝謝關心　快閃上車

洗衣店內偷衣服「直接穿走」　婦辯：我沒拿...監視畫面打臉

掃射台南水產店25槍　犯嫌「屁股中2槍」秒被逮...糗樣曝光！

天宇工業處分股權大利多　董事長家族狂買股票...內線交易遭約談

快訊／剛跟父母吵完架…高雄27歲男「墜樓身亡」！母崩潰痛哭

國1彰化段4貨車連環追撞　小貨車遭夾擊...駕駛拋飛車外慘死

靠山發浪音樂祭「女性不穿上衣貼胸貼免費」　議員怒轟：黑白來！

快訊／女員工控長官「摸胸性騷擾」欲退休躲調查　高雄市府回應

快訊／香港「鑽石山」商場發生砍人案　2人傷重送醫搶救

疑遭下毒！5億高中男手上4針孔　知情人士：只有1孔「急救留下的」

故意保送林安可失策　曾總談當下選擇

性騷連環爆《人選之人》真實上演！編劇發聲「給予受害者最大支持」

季芹夫婦「兩天登兩個百岳」！　王仁甫爬到癱軟：離山難只一線之隔

媽嫌沒錢沒房！90K妹子不分手　「超愛男友1點」網看傻了

快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》發布聲明：即日起停職

范雲：必須改革縱容性騷擾的組織文化　將黨內申訴機制打掉重練

唐鳳會見吐瓦魯外長訪團　分享數位政府台灣經驗

老婆坐車喊熱…黃少谷「秒脫衣幫遮陽」！　她一看笑瘋：該說什麼

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

百貨外牆吊籠繩索斷裂！3工人傾斜吊掛

即／台南水產店爆槍擊！他持步槍當街掃射20多發

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

連千毅北所編號9425　將移宜蘭監獄

女墜北市商旅後方空地　留紙條曝光原因

女闖紅燈過人行道遭2車輾死　駕駛下場曝

撞違停聯結車　機車卡車底騎士亡

5億高中生墜亡！右手4針孔疑遭下毒　律師證實了

5億高中男墜樓懸案　律師今遞狀「2人婚姻無效」

高虹安前助理控四叉貓跟騷　偵查結果曝

25歲男早餐店砍人　30萬交保笑著離開地檢

掃射畫面曝光！台南水產店槍手屁股中彈倒地打滾

更多熱門

相關新聞

民進黨性騷擾調查結果　竟要呈中常會曝光給媒體

民進黨性騷擾調查結果　竟要呈中常會曝光給媒體

民進黨性平事件連環爆。台北市議員何孟樺2日表示，過去擔任民進黨青年部主任時曾處理過相關案子，但過程非常挫折。她提到，依照黨中央的處理規定，性平會調查結果必須要「呈到中常會」，也代表要把案子公諸於媒體之前，「這整個性平機制是不是一定要上報到中常會、一定要整個當事人把事情鬧到讓所有媒體知道？」，呼籲黨中央檢討。

英國政壇連2年爆性騷　黨鞭遭停職

英國政壇連2年爆性騷　黨鞭遭停職

民進黨性平爭議連環爆　林男固認了：罵我畜生、垃圾我都不會告

民進黨性平爭議連環爆　林男固認了：罵我畜生、垃圾我都不會告

民進黨性平爭議連環爆　何孟樺曾協助第3案：處理過程非常挫折

民進黨性平爭議連環爆　何孟樺曾協助第3案：處理過程非常挫折

批蔡沐霖包庇職場性騷卻任勞動部機要秘書　賴香伶：國家怎淪落至此

批蔡沐霖包庇職場性騷卻任勞動部機要秘書　賴香伶：國家怎淪落至此

關鍵字：

性騷擾高雄性騷擾影音

讀者迴響

熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

林志玲掩面爆哭「媽媽病情迅速惡化」

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

即／台南水產店爆槍擊！他持步槍當街掃射20多發

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

下班趕快買！威力彩飆2.1億　「3生肖」財運旺爆

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面