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夏天真的來了！明「高溫飆35度」好天氣持續一周

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）.

▲瑪娃颱風逐漸遠離後，周六起穩定的好天氣會持續數日。（圖／資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

隨著瑪娃颱風逐漸遠離，台灣本島的降雨也逐漸趨緩，未來幾天的天氣，中央氣象局指出，周六至下周一（3日至5日）各地為多雲到晴，未來一周天氣相對穩定，僅東部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後山區及南部地區有局部短暫雷陣雨，3日清晨至上午南部地區亦有零星短暫陣雨。

中央氣象局表示，今天（1日）上午受瑪娃颱風外圍環流影響，新竹以北及宜蘭山區有局部大雨發生，隨著颱風往北北東轉東北方向遠離，降雨將逐漸趨緩，中南部山區午後也有局部短暫陣雨；由於雲量較多，北臺灣高溫約28、29度，其他地區約31至34度，其中背風側花蓮光復鄉的富源近中午時刻高溫達38.6度，各地早晚低溫約24到26度。

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中央氣象局接著指出，明天（2日）颱風遠離，水氣減少，北部地區為短暫陣雨後多雲，花東地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，但午後應留意中南部山區有局部短暫雷陣雨；氣溫方面普遍較為溫暖，預測北部及東半部高溫31至33度，中南部地區可達35度以上，尤其南高屏近山區的平地或河谷易有36度以上高溫發生的機率，請注意防曬並多部充水分，至於低溫約24到26度。

「天氣風險」在粉絲專頁上表示，瑪娃颱風逐漸北上，預計在明天對台灣的影響可望逐漸地告一個段落，明天開始全台各地都會回到一個多雲到晴的穩定好天氣，這樣子的天氣型態至少可以持續到下周四左右。不過還是要提醒，中午過後在靠近山區的地方，還是有機會出現午後雷陣雨。

「天氣風險」接著指出，在氣溫方面，接下來這一周北部地區高溫來到31、32度左右，中、南部地區高溫部分也來到30度以上，屏東更有機會來到35度，早晚都相當悶熱，已經正式進入到典型夏季型高溫悶熱的天氣。

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