今起熱如夏上看36℃　周末起4天「熱力不穩定」2區午後炸雷雨

▲今天白天熱如夏、上看36度。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

隨著瑪娃颱風遠離，今天白天熱如夏、上看36度。周末「熱力不穩定」南部、東南部有局部降雨機率，到下周四前山區都有午後陣雨、雷雨發展機率，甚至可能發展至部分平地、持續到晚間。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(2日)白天起各地晴時多雲，白天熱如夏，要防曬、防中暑；山區午後及花東有局部短暫陣雨的機率。北、東海岸的長浪減小中，海邊活動仍應注意。各地區平地氣溫：北部23至34度，中部24至34度，南部24至36度，東部22至35度。

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▲氣象局針對台灣三縣市發佈高溫燈號。

氣象局針對台灣三縣市發佈高溫燈號，今(2)日中午前後高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。臺南市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。



未來一周台灣處在「熱力不穩定」的條件下，容易有強對流發展。周末(3、4日)南部、東南部有較多水氣，有局部陣雨的機率；其他各地晴時多雲，山區午後有陣雨或雷雨發展，擴展至部分平地、並有持續至晚間的機率。

▲2日4：30累積雨量圖顯示，清晨北台有零星飄雨(左圖)。4：20紅外線色調強化雲圖顯示，北台雲層消散中(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下周一、二 (5、6日)各地晴時多雲，山區午後有陣雨或雷雨發展，並擴展至部分平地。下周三、四(7、8日) 南部、東南部有較多水氣，有局部陣雨的機率；其他各地晴時多雲，山區午後有陣雨或雷雨發展，擴展至部分平地、並有持續至晚間的機率。