「10年發生多少性騷在夥伴身上」昔日太陽花同伴對林飛帆喊話

▲民進黨前副秘書長林飛帆。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨一名女性前黨工指控遭到廠商導演性騷，向時任婦女部主任許嘉恬反應後，卻沒有被予妥適協助，當時負責督導的主管為時任副秘書長林飛帆也出面道歉。對此，曾與林飛帆一起參與太陽花學運的王奕凱感嘆，「怎麼會進入體制內，有權力後，還是對這種性騷處理事情該怎麼做還會不懂呢？」

王奕凱1日針對此案表示，「從反媒體壟斷到黑島青到太陽花後來的所有事情，看看後來這10年，發生多少性騷、PUA、職場權勢性侵事件，而且都是發生在上新聞、過去的夥伴跟後進以及前輩身上。」

▲社運人士王奕凱。（資料照／記者李毓康攝）



他說，陳為廷那時做錯事被批評，所有人對陳的評論到後續如何被評論的，到後來多少事情爆發，多少老師前輩說要給大家上性平課，要求所有社會運動者、新進政治工作者對性別權力處理好好學習的這些事情，感嘆林飛帆「怎麼會進入體制內，有權力後，還是對這種性騷處理事情該怎麼做還會不懂呢？」

王奕凱對林飛帆喊話，直言現在的情況不是一句疏忽要誠懇道歉就能解決的，「這是對自己內部組織的督管的問題，你是收報告跟要督導的，你進入體制是要做改變的，你曾經是可以積極處理的，不該是那些只是聽了報告就回頭繼續聊天交際的高層」，「接下來我都能猜到會討論是否還有其他案子也被這樣處理，會被要求主動出來說明，因為這已經不是單一案件了，會變成檢討你在位的種種行為」。