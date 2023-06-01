瑪娃颱風強降雨！台七線復興段6處土石崩塌　緊急清除搶通

▲瑪娃台灣外圍環流帶來強降雨，導致台七線復興區部分路段土石崩塌，公路總局復興工務段派員清理。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

瑪娃颱風外圍環流仍為桃園帶來強降雨，其中台七線復興區段有6處發生土石崩塌，市府水務局開設三級應變中心接獲通報後通知復興區公所，再通報公路總局復興工務段派員清理，今天上午已完成清除，目前已恢復通車。水務局表示，低窪地區或鄰近土石流潛勢溪流之住戶應提高警覺，也籲請市民多多利用手機或平板電腦下載「水情看桃園」APP，若發現有淹水或土石流狀況，市府會以最快速度處理。

▲瑪娃台灣外圍環流帶來強降雨，台七線復興區部分路段土石崩塌，公路總局復興工務段今早派員清理。

水務局指出，瑪娃颱風雖已逐漸遠離台灣，但桃市仍受颱風外圍環流影響，為避免山區雨勢過大，水務局已於昨（31）日晚間8時開設三級應變中心，通知復興區公所同步開設，防災人員均進駐水情中心，隨時監控雨勢，避免影響市民生活。



水務局長劉振宇表示，這次雨勢主要集中於復興區，統計從5月31日12時起至今日上午10時止，復興區3小時最大累積雨量為106.5毫米，24小時最大累計雨量為256毫米，同時台七線24.4K、28.7K、29.4K、32.5K（榮華橋）、34.5K、37.7K共計6處發生道路土石崩落災情，已由公路總局復興工務段緊急派員清除土石，目前已恢復通車。

▲瑪娃台灣外圍環流帶來強降雨，導致台七線復興區部分路段土石崩塌，公路總局復興工務段派員清理後已恢復通車。

水務局強調，低窪地區或鄰近土石流潛勢溪流之住戶應提高警覺，籲請市民眾多多利用手機或平板電腦下載「水情看桃園」APP，具有淹水點即時推播及氣象局警報推播功能，颱風或強降雨期間，市民如發現積淹水情況，請立即通報，市府會以最快速度處理。