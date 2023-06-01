「1美食油土伯」他看完讚爆！一票也推：會形容又有質感

▲粉絲大推YTR內內的影片很有質感。（圖／翻攝自IG／nene_shao）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber用心拍好每支影片，粉絲都看在眼裡！就有網友在Dcard提到一位美食YouTuber很認真，「不敢相信訂閱數不到20萬，感覺很用心在拍片也有效果。」就有人也秒點頭，「影片很真誠、有質感，私訊他也都會回」、「他們的影片真的超有質感！好希望訂閱數趕快漲起來」、「（影片）很多地方真的很用心。」

有網友在Dcard的YouTuber板發文「內內訂閱人數」，提到以美食題材起家的YouTuber「內內 Nene」，「最近看了內內的影片，不敢相信訂閱數不到20萬，感覺很用心在拍片也有效果。」

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「影片有質感」這點瞬間引發共鳴，「影片質感真的很好」、「影片很有質感，MV畫面也剪得很美，團購都自己做圖，拍照也很用心。他在群組也都會回團購的相關問題，每次標記他限動都有被回」、「我喜歡他們每支影片後面會有個小回顧短片，拍得很有質感。」

不少人也大推其他優點，「內內吃東西的口味跟偏好很符合自己，每部片都狂追！質感又很好，有些影片最後會集結各家店的小片段，加上搭配音樂的節奏，很多地方真的很用心」、「我愛內內！有夠會形容食物的口感，感覺自己彷彿也吃到了」、「我覺得蠻真的，不好吃不推會說，他們的反應也很好笑，有喜歡的主題會繼續收看」

也有網友表示，「影片真的非常有質感，主要是人設不一定受歡迎」、「不用急，穩穩成長也很棒」、「感覺女粉比較多。」據悉，內內的頻道從2021年初成立，經營約2年多，目前有16.7萬訂閱數。值得注意的是，訂閱人數雖然還沒破20萬，但內內的影片觀看數經常超過20萬，尤其以美食系列影片最受歡迎。