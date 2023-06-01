雲霄飛車突然卡在半空中　竟因1名遊客「反悔不坐了」

▲雲霄飛車突然停在半空中，竟是因為一名遊客想下車。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

美國一座雲霄飛車爬升到一半，卻突然停在半空中，讓不知情的路人以為發生意外，沒想到竟是因為一名遊客突然反悔、不願繼續搭乘設施，車上其他人也不得不跟著疏散。

《福斯新聞》等外媒報導，本事件5月26日下午發生於加州「納氏草莓樂園」（Knott's Berry Farm），樂園發言人證實，雲霄飛車在載有乘客的狀態下停止，「一名賓客表示想要離開設施，車上所有乘客也按照標準程序安全撤離」，設施在30分鐘後恢復正常營運。

發言人並未具體說明，遊客透過什麼方式表達想要下車，或者中途停車是否為標準程序，但稱「我們乘客及員工的安全是『納氏草莓樂園』的優先要務」。

這座遊樂設施名叫「銀彈」（Silver Bullet），會在短短2分鐘內上下翻轉旋轉至少6次，爬升到軌道最高點44.5公尺後，又猛然俯衝到33.2公尺處，最高時速達到55英里（約時速88.5公里）。