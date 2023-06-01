第2屆「台東建築景觀評圖暨展覽」　即日起至6／20徵件

▲第2屆「Build-UP Taitung 台東建築景觀評圖暨展覽」即日起至6/20徵件。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府主辦，台東設計中心統籌策劃於2022年首屆舉辦建築景觀評圖-「Build-UP Taitung」，獲得熱烈回響，今年將延續首屆成果持續舉辦，1日起至6月20日向全國大專院校學生徵件，總獎金15萬元。藉由「Build-UP Taitung 台東建築景觀評圖」徵集基地為台東的作品們相互交流，鼓勵未來學生以台東作為研究及深入了解的主題，也期望能引導大眾對台東都市景觀及建築的參與及再思考。

第2屆「Build-UP Taitung」台東建築景觀評圖暨展覽即日起至20日下午5點止，向全國大專院校學生徵件，作品基地設於台東並針對都市、建築、景觀或空間環境所進行者皆歡迎投件，評審由國內知名景觀建築師吳忠勳、建築與都市設計師鄭采和，以及台東本地建築師陳哲生擔任。評審團多元觀點的組成，能評選出對台東未來具展望的創新提案，也帶來跨縣市與跨專業視角之經驗交流。

今年度入圍作品將於8月12日至8月20日於台東故事館1樓Show Box舉辦為期9天的公開展覽，並邀請國內知名建築及景觀專業者，以及台東在地深耕的建築師進行系列講座，詳情將於7月公佈至台東縣政府文化處網站及台東設計中心粉絲專頁。