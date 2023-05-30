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台南2022年詐騙財損高達5億多萬元　蔡宗豪：台灣詐欺刑罰亞洲最低

▲台南市議員蔡宗豪說，台灣因詐欺刑度低，淪為詐騙天堂，市長黃偉哲應該更要關心台南市有多少市民成為詐騙受害者。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員蔡宗豪說，台灣因詐欺刑度低，淪為詐騙天堂，市長黃偉哲應該更要關心台南市有多少市民成為詐騙受害者。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

詐騙猖獗已是國安危機！台南市議員蔡宗豪總質詢關切ImB詐騙案，他說詐騙氾濫讓人人自危，黃偉哲市長吃個飯都會碰到詐騙犯，台南市2022年假投資詐騙案財產損失高達5億3千多萬元，假投資詐騙只是詐騙其中一種，若把所有的詐騙種類加起來，金額更可怕。

蔡宗豪說，2023年累積前4個月，就發生324件詐騙案，事出必有因，亞洲國家中台灣刑罰最低，連中國大陸最高都判無期徒刑、韓國最高也是判無期徒刑…，民進黨執政讓台灣成詐騙溫床。另外，民進黨前高雄縣主委趙健在，明知永康1千坪土地上有20多戶居民跟前地主在訴訟，兩年前趙健在買下這塊土地，現在要透過重劃把住在這裡近50年的住戶趕走嗎？這就是民進黨的居住正義！？

蔡宗豪說，最近ImB詐騙案在全台灣鬧得沸沸揚揚，陳菊、陳歐珀等被爆出來跟這個主嫌常聚會，黃偉哲市長也被拍到跟主嫌餐會，第一時間，黃市長急著澄清沒收政治獻金，也跟詐騙主嫌沒關聯，詐騙集團在台灣橫行，市長應該更要關心台南市有多少市民成為詐騙受害者。

蔡宗豪指出，根據統計台南市2021年發生的詐騙案件有492件，財產損失1億6548萬多元，才過1年，2022年詐騙案件就翻倍，發生了875件，市民財產損失居然多出五倍，損失金額高達5億3086多萬元，今年2023年1月到4月詐騙案件就有324件1億665萬多元。

蔡宗豪痛心的說，這些被詐騙的金錢都是小老百姓，辛辛苦苦積存一輩子的努力所得，執政的民進黨這些年做了甚麼？台灣根本就是詐騙的溫床，詐騙集團被抓到後，尤其在國外被抓到最怕被送到中國大陸，因為亞洲各國中，只有台灣對詐騙集團最寬容，刑期短刑罰小，在中國大陸和韓國，詐騙最高徒刑是無期徒刑，日本最高10年，越南最高15年，台灣最高只有7年徒刑，詐騙集團當然不怕。
黃偉哲市長答詢說，會努力跟中央民代反映詐騙問題的嚴重性，修法是努力目標。

針對居住正義議題，蔡宗豪說民進黨執政至今，居住正義只淪為口號，賴清德要選總統又老調重彈，台南民進黨執政30年，卻發生讓人鼻酸的故事，有20多位住在永康區大灣段的居民跟他陳情，他們50年前各20多萬買下房子，原以為可以安身終老，誰知卻被前地主告要求還地，原來這些老居民只買到地上權的房子，前高雄縣民進黨主委趙建在，明知這1千坪的土地上有20多戶居民仍住在這兒，居民們還在跟前楊姓地主訴訟中，趙健在卻執意要買這塊地並且逼這老居民們搬家，協調會上，趙健在嗆居民們說，20多萬就當是繳房租？這就是民進黨欺壓百姓的居住正義，公道何在？請黃偉哲市長協助還給市民正義。黃偉哲市長答應會關心並協助。

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